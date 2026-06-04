Σημαντικές εξελίξεις είχαμε στην υπόθεση του επεισοδίου ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν από τον τελικό της Euroleague στο Τ-Center στις 24 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης με εισαγγελική εντολή η αστυνομία ζήτησε από την εταιρεία white veil, που ελέγχει και διαχειρίζεται τα συστήματα ασφαλείας στο T-Center, να της παραχωρήσει όλο το υλικό του επεισοδίου Μαρινάκη-Δημητριάδη από τις κάμερες 12 και 13, όπως και την κάμερα ασφαλείας του μπουθ στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

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