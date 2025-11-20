Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Το ηλεκτρικό υπέρ – SUV της Lotus, το Eletre, οδηγούσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς όταν τον έπιασαν οι κάμερες της Τροχαίας στην Αττική Οδό, να περνάει από μπροστά τους με 213 χ.λ.μ.την ώρα.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της θρυλικής φίρμας η οποία πλέον ανήκει στους Κινέζους, είναι τετρακίνητο με δύο ηλεκτροκινητήρες και παράγεται σε δύο εκδόσεις. Η μία, (η απλή) είναι η Eletre/Eletre S, με ισχύ 603 ίππων και τα μηδέν – εκατό χιλιόμετρα ανά ώρα, έρχονται σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα. Η τιμή της αρχίζει από τα 96.000 ευρώ στο εξωτερικό.

Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 258 χιλιόμετρα την ώρα.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο διάσημος Έλληνας τενίστας οδηγούσε το συγκεκριμένο μοντέλο ή την έκδοση «R» η οποία έχει ισχύ 905 ίππων και τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα από στάση είναι μόλις 2,95 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου φτάνε τα 265 χλμ ανά ώρα.

Η συγκεκριμένη έκδοση ξεκινά από 151.000 ευρώ, ενώ όλες οι εκδόσεις εφοδιάζονται με μια μπαταρία χωρητικότητας 112 kWh.

Στο εσωτερικό εντυπωσιάζει η λεπτή λωρίδα προβολής πληροφοριών που έχει αντικαταστήσει τον πίνακα οργάνων, η οποία μάλιστα επεκτείνεται μέχρι τον συνοδηγό. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μία τεράστια οθόνη 15.1 ιντσών η οποία αποτελεί και το κέντρο ελέγχου του συστήματος infotainment.

Η εντυπωσιακή Lotus Eletre θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρίας στο Wuhan της Κίνας.

Οι έξυπνες κάμερες σε δράση

Όπως είναι γνωστό οι έξυπνες κάμερες έχουν ήδη εγκατασταθεί σε διάφορους δρόμους της Αττικής μεταξύ αυτών και η Αττική Οδός, με αποτέλεσμα να τα πρόστιμα να αποστέλλονται «βροχή», αυτόματα μέσω του gov.gr.

Ο 28χρονος τενίστας «συνελήφθη» από τη φωτογραφική κάμερα-ραντάρ να οδηγεί το πολυτελές Lotus Eletre με 213 χλμ ανά ώρα, λαμβάνοντας πλέον ψηφιακά την κλήση η οποία του στοίχισε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για ένα χρόνο.

Mε πληροφορίες από Sport24