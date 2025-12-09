Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, διαψεύδει τη χρήση «πλαστικών σφαιρών» στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Επισημαίνει μάλιστα ότι «οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, δεν διαθέτουν, ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αναφορικά με δημοσιεύματα που διακινούνται και κάνουν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη, διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών όσο και των ίδιων των διαδηλωτών.

Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων.