Δύο περίπου ώρες διήρκησε η επιχείρηση των Αρχών να βοηθήσουν τον άνδρα, ο οποίος είχε κλειδωθεί στο διαμέρισμα του και απειλούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

Ο ένοικος του διαμερίσματος στην οδό Μακροπούλου στο κέντρο της Λαμίας, περιέλουσε τη κατοικία του με βενζίνη και πετρέλαιο και απειλούσε πως θα βάλει φωτιά.

Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, προχώρησε προληπτικά στην εκκένωση των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, λόγω και πληροφοριών ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Στο σημείο έσπευσε ειδικός διαπραγματευτής και για ώρα καταβλήθηκαν προσπάθειες επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση.

Η οδός Μακροπούλου αποκλείστηκε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και πυροσβεστικής παρέμειναν σε ετοιμότητα. Τελικά, λίγο πριν τις 18:00, ειδική ομάδα της Αστυνομίας, με ασπίδες και ειδικό εξοπλισμό, πραγματοποίησε δυναμική επέμβαση, σπάζοντας την πόρτα του διαμερίσματος με τη συνδρομή εργαλείων της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ή έκρηξη και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το κτήριο. Στη συνέχεια προσήχθη με περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ενώ οι ένοικοι επέστρεψαν στα διαμερίσματά τους, με τις Αρχές να τονίζουν πως η έγκαιρη κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα.

Πηγή: LamiaNow