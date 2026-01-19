Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, ταυτοποίησαν ύστερα από έρευνα τον 24χρονο μοτοσικλετιστή, που οδηγούσε επικίνδυνα στο κέντρο της Αθήνας, συνοδεία συνομήλικου φίλου του, τραβώντας παράλληλα βίντεο που δημοσίευε στο TikTok.

Σε βάρος τους και σε βάρος 22χρονου Έλληνα, στο συνεργείο του οποίου εντοπίστηκε η μηχανή που απεικονιζόταν στα επίμαχα κλιπ, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προτροπή σε τέλεση αδικήματος, επικίνδυνη οδήγηση και ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις.

Τι προηγήθηκε

Το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου του 2025, ο 24χρονος, οδηγώντας μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, με συνεπιβάτη έναν συνομήλικό του – επίσης ξένης καταγωγής, στο κέντρο της Αθήνας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Ο 24χρονος συνεπιβάτης, ο οποίος βιντεοσκοπούσε την παραβατική συμπεριφορά του οδηγού, εμφανίζεται να τον προτρέπει να συνεχίσει την ανάπτυξη ταχύτητας, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο.

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. μετά από ενδελεχή και επίμονη προανακριτική έρευνα, αξιοποιώντας και το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό που είχε αναρτηθεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησαν τον 24χρονο οδηγό και τον 24χρονο συνεπιβάτη.

Αποσυναρμολόγησαν τη μηχανή για να γλιτώσουν

Η δίκυκλη μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε σε συνεργείο ιδιοκτησίας του προαναφερόμενου 22χρονου, στην περιοχή της Θήβας, όπου είχε αποσυναρμολογηθεί, ενώ εξαρτήματά της είχαν ήδη διατεθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά σε διαδικτυακές ιστοσελίδες αγγελιών.

Οι κατηγορούμενοι είχαν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, με σκοπό την εξαφάνιση οποιουδήποτε στοιχείου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 24χρονος οδηγός δεν είχε δίπλωμα, ενώ ακόμα διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου προέβαινε σε συστηματικές δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού με επικίνδυνες οδηγικές του συμπεριφορές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.