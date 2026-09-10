Βουβός πόνος, πολλά δάκρυα και βαθιά συγκίνηση ήταν τα συναισθήματα όλων των παρευρισκόμενων στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο, το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες πολίτες αποχαιρετούν τον επισμηναγό της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μπλέσια, τον πιλότο που έχασε με το μοιραίο F-4 Phantom.

Όλη η Ελλάδα αλλά και η Ηλεία, ο τόπος καταγωγής του, σκύβουν ευλαβικά το κεφάλι μπροστά στον αξιωματικό που αφιέρωσε τη ζωή του στην πτήση και στο καθήκον, πριν φύγει τόσο άδικα, μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, στο τραγικό δυστύχημα με το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom. Δύο πιλότοι. Δύο άνθρωποι αφιερωμένοι στον ουρανό. Δύο ζωές που πέρασαν στην ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Από νωρίς το πρωί, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου έχει γεμίσει από ανθρώπους που θέλησαν να σταθούν δίπλα στην οικογένεια του Γιάννη Μπλέσια. Ανάμεσά τους στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, φίλοι και συμπολίτες που ήρθαν να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν άνθρωπο που έκανε πραγματικότητα το όνειρό του να πετά.

Ο Γιάννης Μπλέσιας δεν ήταν μόνο ένας έμπειρος χειριστής. Ήταν ένας άνθρωπος που, όπως λένε όσοι τον γνώρισαν, ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια και το χαμόγελό του. Ένας αξιωματικός που υπηρέτησε την Πολεμική Αεροπορία με υπερηφάνεια και αφοσίωση.

Για την οικογένειά του, η απώλεια είναι ανείπωτη. Για τους φίλους του, ένα κενό που δεν αναπληρώνεται. Για όλους όσοι τον γνώρισαν, ένας άνθρωπος που μπορεί να έφυγε από τη ζωή, αλλά θα παραμείνει ζωντανός μέσα από τις μνήμες και τις ιστορίες τους.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η σορός του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια θα μεταφερθεί στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου, όπου θα γραφτεί ο επίλογος μιας ζωής που σταμάτησε πρόωρα, αλλά άφησε πίσω της ένα σπουδαίο παράδειγμα καθήκοντος και αξιοπρέπειας.

Στην τελετή παρίστανται εκπρόσωποι της Πολιτείας και της στρατιωτικής ηγεσίας, αποδίδοντας τις προβλεπόμενες τιμές στον αξιωματικό που έφυγε εν ώρα υπηρεσίας.

Η Ηλεία σήμερα αποχαιρετά τον δικό της «Αετό».

ΠΗΓΗ: www.patrisnews.com