Σε ενίσχυση του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού προχωρά η Ελλάδα, καθώς έκλεισε η συμφωνία για το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, συνοδευόμενο από Δήλωση Προθέσεων (Letter of Intent) για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini, με δυνατότητα πρόσκτησης 2 ακόμη.

Η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto) και των Αρχηγών Ναυτικού των δύο χωρών.

«Η πρόσκτηση των δύο φρεγατών τ. FREMM, με δυνατότητα πρόσκτησης επιπλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τ. FDI και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών τ. MEKO, δημιουργεί ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο» επισημαίνεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη σχετική ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα παραλαβής

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση κατ’ αρχήν 2 φρεγατών, ενισχύοντας καθοριστικά την παρουσία του ελληνικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα:

Η πρώτη φρεγάτα, «Carlo BERGAMINI» (F-590) , αναμένεται να μεταβιβαστεί στο Πολεμικό Ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028.

, αναμένεται να μεταβιβαστεί στο Πολεμικό Ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028. Η δεύτερη φρεγάτα, «Virginio FASAN» (F-591), προβλέπεται να ενταχθεί στις ελληνικές δυνάμεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Η προμήθεια των υπερσύγχρονων αυτών ναυτικών μονάδων εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, συμπληρώνοντας το πρόγραμμα των φρεγατών Belharra.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, εξετάζονται οι επιχειρησιακές προδιαγραφές των συστημάτων οπλισμού που θα φέρουν τα πλοία, καθώς και η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών επικοινωνίας και ηλεκτρονικού πολέμου. Η συμφωνία προβλέπει την πρόσκτηση των δύο φρεγατών τ. FREMM, με δυνατότητα πρόσκτησης 2 επιπλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις φρεγάτες τ. FDI και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών τ. MEKO.

Δείτε βίντεο με τις δυνατότητες που έχουν οι φρεγάτες τύπου FREMM, κλάσης Bergamini: