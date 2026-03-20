«Η Ελλάδα για εμένα δεν είναι μόνο μια χώρα στον παγκόσμιο χάρτη. Είναι η χώρα που μου έδωσε χώρο να αναπνεύσω. Όταν ήρθα όλα γύρω μου ήταν καινούργια. Δεν ήξερα τη γλώσσα, δεν ήξερα πώς θα εξελιχθεί η ζωή μου. Ήμουν ένα παιδί γεμάτο με φόβο και αβεβαιότητα. Όμως, πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι το ελληνικό σχολείο δεν είναι ένας χώρος μάθησης. Είναι ένα μέρος όπου μπορείς να βρεις στήριξη και αγάπη». Η 18χρονη Χασίνα Τζαφαρί γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και ζει στην Ελλάδα τα τελευταία εννιά χρόνια. Ξεκίνησε το σχολείο από 5η δημοτικού και τώρα είναι μαθήτρια Γ’ λυκείου, έχοντας επιλέξει την ειδικότητα «υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών» στο 1ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.

Η Χασίνα συγκίνησε, μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε χθεσινή εκδήλωση στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, καθώς μοιράστηκε την προσωπική της ιστορία, του ξεριζωμού από τη χώρα της και μιας διαδρομής που την έφερε στην Ελλάδα και σε ένα σχολείο που την αγκάλιασε και της έδωσε ελπίδα και αυτοπεποίθηση για το μέλλον. «Στο σχολείο βρήκα αποδοχή. Δεν έχω βιώσει ρατσισμό. Αντίθετα, βρήκα καθηγητές και καθηγήτριες που με στήριξαν στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Με βοήθησαν να σταθώ στα πόδια μου, να μάθω, να προχωρήσω, και συμμαθητές που με έκαναν να νιώσω ότι δεν είμαι μόνη», είπε.

«Το Αφγανιστάν δεν είναι μόνο πόλεμος και εικόνες στις ειδήσεις. Είναι άνθρωποι, είναι οικογένειες, είναι παιδιά που γεννιούνται με όνειρο όπως όλα τα παιδιά του κόσμου. Αλλά εκεί, τα τελευταία χρόνια, η ζωή έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Τα κορίτσια δεν μπορούν να πάνε σχολείο, δεν μπορούν να επιλέξουν τη ζωή τους, δεν μπορούν να σπουδάσουν, να αποφασίσουν για τη ζωή τους». Αντίθετα, «όταν ήρθα στην Ελλάδα και μπήκα σε ένα σχολείο όπου μπορώ να μιλήσω, να μάθω, και να ονειρεύομαι ελεύθερα, ένιωσα ότι ανοίγεται μπροστά μου ένας νέος δρόμος».

Η νεαρή πρόσφυγας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της «για την Ελλάδα, για το σχολείο μου, για τους ανθρώπους που με ενθάρρυναν και με στήριξαν», δηλώνοντας παράλληλα πως στέκεται με ευθύνη να μην ξεχάσει ποτέ τα κορίτσια που δεν έχουν τη δική της ευκαιρία.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, αποσκοπούσε στην ενημέρωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εγώ, εσύ, εμείς». Διοργανώθηκε δε, από την περιφερειακή διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Laura Lo Castro: «Υποδειγματική η αφοσίωση και το αίσθημα ευθύνης των Ελλήνων εκπαιδευτικών»

Στην αφοσίωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών στα παιδιά πρόσφυγες, στάθηκε η αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Laura Lo Castro, κάνοντας μία αναδρομή στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες των παιδιών προσφύγων στην διάρκεια της προσφυγικής κρίσης της περιόδου 2015-2016. «Το 2016, όταν στην Ελλάδα έφτασε ένας σημαντικός αριθμός αιτούντων άσυλο, η αφοσίωση και το αίσθημα ευθύνης των Ελλήνων εκπαιδευτικών ήταν υποδειγματικά. Χάρη στις προσπάθειές τους, οι σχολικές αίθουσες έγιναν ασφαλείς και φιλόξενοι χώροι για τα παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο — χώροι όπου μπόρεσαν να ξαναβρούν την αίσθηση της ασφάλειας, να συνδεθούν και πάλι με την παιδική τους ηλικία και να νιώσουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα», ανέφερε η κ. Λο Κάστρο.

«Από το 2017, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, η Ύπατη Αρμοστεία ξεκίνησε ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία στη Θεσσαλονίκη, για να μιλήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς για τους λόγους που οι άνθρωποι γίνονται πρόσφυγες, ποια είναι τα δικαιώματά τους και ποιος είναι ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας» συνέχισε η ομιλήτρια. Όπως εξήγησε δε, «αυτή η συνεργασία αγκαλιάστηκε θερμά από τα σχολεία και οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος ’Εγώ, Εσύ, Εμείς’, το οποίο πλέον έχει εδραιωθεί τοπικά και αποτελεί πρότυπο συνεργασίας και για άλλες περιοχές της Ελλάδας».

Το πρόγραμμα, αναπτύχθηκε — μαζί με τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης — ως ένα πρακτικό και εύχρηστο εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση και να μπορούν να συντονίζουν οι ίδιοι συζητήσεις με τους μαθητές τους.

«Η εκδήλωση πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, που τιμάται το Σάββατο 21 Μαρτίου. Το πρόγραμμα ’Εγώ, Εσύ, Εμείς’ αποτελεί έναν ουσιαστικό τρόπο πρόληψης τέτοιων φαινομένων στο σχολείο και στην κοινωνία γενικότερα», είπε, παροτρύνοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές, οικογένειες, κοινότητες και θεσμούς, «να συνεργαστούμε για να χτίσουμε συμπεριληπτικές κοινότητες, όπου κάθε παιδί θα αισθάνεται ασφάλεια, σεβασμό και θα μπορεί να προοδεύσει».

Στο καλωσόρισμά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ευχαρίστησε την Ύπατη Αρμοστεία για τη συνεργασία και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και τους παρόντες εκπαιδευτικούς για τις καθημερινές τους προσπάθειες, προκειμένου το σχολείο να είναι ανοιχτό σε κάθε παιδί, διαμορφώνοντας ένα σχολείο αποδοχής και ανεκτικότητας.

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, 327 σχολικές μονάδες φιλοξενούν μαθητές πρόσφυγες και 42 συντονιστές εκπαίδευσης μεριμνούν για τη βέλτιστη φοίτησή τους, ανέφερε στον χαιρετισμό του που διαβάστηκε (δεν παρέστη για έκτακτους λόγους) ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Την εμπειρία της ως συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων μοιράστηκε η διευθύντρια του 13ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης, Χριστίνα Λούστα, ενώ οι μαθητές του σχολείου της παρουσίασαν ένα δρώμενο για το δικαίωμα των παιδιών στην ασφάλεια.

Το πρόγραμμα «Εγώ, Εσύ, Εμείς» υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά και στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των προσφύγων, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

*Τις φωτογραφίες παραχώρησε το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ