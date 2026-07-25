Στο πλευρό της Ισπανίας που δοκιμάζεται τα τελευταία 24ωρα με αλλεπάλληλες πυρκαγιές βρίσκεται η Ελλάδα, παρέχοντας εναέρια συνδρομή με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Canadair CL-415.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν οι ισπανικές αρχές προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Η διαδρομή των αεροσκαφών απαίτησε προσεκτικό σχεδιασμό λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Αναχωρώντας αρχικά από τη Θεσσαλονίκη, τα δύο αεροσκάφη χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν ενδιάμεση προσγείωση στο Άκτιο εξαιτίας των δυσμενών καιρικών φαινομένων που εμπόδισαν την απευθείας μετάβασή τους. Από εκεί αναχώρησαν εκ νέου, κάνοντας στάση στη Σαρδηνία της Ιταλίας για τον απαραίτητο ανεφοδιασμό, προτού απογειωθούν ξανά για τον τελικό τους προορισμό στην Ισπανία.

Η αποστολή αυτή επιβεβαιώνει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει ουσιαστικά τους Ευρωπαίους εταίρους σε στιγμές κρίσης.