Αντιμέτωπη με μία μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Krongj, του Δήμου Φοινίκης, η Αλβανία ζήτησε τη βοήθεια της Ελλάδας, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκληση.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, και κατόπιν επίσημου αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας προς το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), η Ελλάδα απέστειλε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου PZL από την αεροπορική βάση της Κέρκυρας.

Τα αεροσκάφη αναχώρησαν άμεσα με προορισμό την πληγείσα περιοχή, για να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις πυρόσβεσης και να συνδράμουν στις εναέριες και επίγειες προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.