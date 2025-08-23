Η Ελλάδα προχώρησε στην ανάρτηση της ρηματικής διακοίνωσης στον ΟΗΕ, απαντώντας στις αξιώσεις της Λιβύης, σχετικά με τα οικόπεδα που έχουν προκηρυχθεί, για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Η επιστολή, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον ΟΗΕ, ξεκαθαρίζει τη θέση της Αθήνας και απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Τρίπολης.

Στην ρηματική διακοίνωση επισημαίνεται, ότι τα επίμαχα τεμάχια βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Επομένως, η Ελλάδα έχει πλήρη δικαιοδοσία στην περιοχή, και οι όποιες αξιώσεις της Λιβύης είναι αβάσιμες.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι εξωτερικές γραμμές των υπεράκτιων περιοχών «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», καθορίστηκαν βάσει της μεσημβρινής γραμμής (ίσης απόστασης) μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, σύμφωνα με τη συμφωνία για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που υπογράφηκε το 2020 στο Κάιρο.

Η ελληνική πλευρά επαναλαμβάνει ότι οι ισχυρισμοί της Λιβύης είναι χωρίς νομική βάση και αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην περιοχή, τα οποία έχουν αναγνωριστεί και κατοχυρωθεί διεθνώς.