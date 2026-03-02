Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Ελλάδα στέλνει τη φρεγάτα «Κίμων» και άλλη μια φρεγάτα, μαζί με ζεύγος F-16 και συστοιχία πυραύλων «Κένταυρος» στην Κύπρο, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Αναλυτικά η δήλωση Υπουργού Εθνικής Αμύνης Νίκου Δένδια

«Προ ολίγου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Επίσης, τις τελευταίες δύο μέρες, είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον κ. Πάλμα. Τον διαβεβαίωσα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλει με κάθε τρόπο στην άμυνα της Κύπρου για να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα “Κίμων”, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα “Κένταυρος”. Καθώς επίσης αποστέλλονται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16.

Επίσης για τον καλύτερο συντονισμό θα μεταβώ μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ αύριο στην Κύπρο».

Ο υπουργός Άμυνας, πρόσθεσε, ότι για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία, ο ίδιος καθώς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα μεταβούν αύριο στην Κύπρο.

Ο Νίκος Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Τι είναι το anti-drone σύστημα «Κένταυρος»