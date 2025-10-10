Μια νέα διεθνής έρευνα της iSelect αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα είναι η 2η χώρα στον κόσμο με τους πιο καταπονημένους εργαζόμενους αμέσως μετά το Μεξικό.

Η μελέτη κατατάσσει 26 χώρες βάσει ωρών εργασίας, ημερών άδειας, μισθών, επιπέδων στρες και διαδικτυακών αναζητήσεων για το “burnout”.

Τα ευρήματα για την Ελλάδα είναι ανησυχητικά:

• Οι Έλληνες εργάζονται πάνω από 2.000 ώρες τον χρόνο,

• το 59% δηλώνει καθημερινό στρες,

• και η χώρα συγκεντρώνει τη 2η υψηλότερη βαθμολογία παγκοσμίως στο “Overworked Metric”.

Η έρευνα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι συζητήσεις γύρω από το burnout, την ψυχική υγεία και την τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα κυριαρχούν διεθνώς.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της iselect:

Αποκαλύφθηκαν οι πιο υπερφορτωμένες εργασιακά χώρες του κόσμου

● Μεξικό, Ελλάδα, Καναδάς, Μάλτα και ΗΠΑ στις πρώτες θέσεις – εν μέσω αυξανόμενου burnout και εκκλήσεων για μεταρρυθμίσεις στην ισορροπία εργασίας–ζωής

● Το Μεξικό έχει τον χαμηλότερο μέσο μισθό και τις περισσότερες ώρες εργασίας ετησίως

● Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις λιγότερες ημέρες άδειας, με υψηλότερους μισθούς ως «αντιστάθμισμα»

Η μελέτη κατατάσσει τις χώρες μέσα από έναν μοναδικό δείκτη, που συνδυάζει στοιχεία όπως οι ώρες εργασίας, οι ημέρες άδειας, οι μισθοί, τα επίπεδα στρες και η διαδικτυακή συμπεριφορά των πολιτών σχετικά με την υπερεργασία.

Τα αποτελέσματα φωτίζουν τις χώρες όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονται στα όρια — συχνά χωρίς τους μισθούς ή την υποστήριξη που θα αντιστοιχούσε στις προσπάθειές τους. Με την άνοδο των αδειών λόγω ψυχικής υγείας και τη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων να γίνεται προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, η κατάταξη αυτή προσφέρει μια έγκαιρη, τεκμηριωμένη εικόνα για την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως.

Χώρα Ετήσιες Ημέρες Άδειας Μέσες Ετήσιες Ώρες Εργασίας Μέσος Ετήσιος Μισθός (€) % Εργαζομένων με Καθημερινό Στρες Αναζητήσεις για “burnout”.

Οι Πέντε Κορυφαίες Χώρες: Πού Δοκιμάζονται Περισσότερο οι Εργαζόμενοι

Με βαθμολογία 64,4, το Μεξικό βρίσκεται στην κορυφή. Οι εργαζόμενοι έχουν μόνο 20 ημέρες άδειας τον χρόνο και εργάζονται 2.311 ώρες ετησίως, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Παρά την υπερπροσπάθεια, ο μέσος μισθός είναι μόλις 11.735 €, ο χαμηλότερος στην έρευνα — συνδυασμός που τοποθετεί τη χώρα στην κορυφή της υπερεργασίας παγκοσμίως.

Η Ελλάδα ακολουθεί με 32 ημέρες άδειας και 2.025 ώρες εργασίας τον χρόνο, ωστόσο εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό burnout μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών: 59% των εργαζομένων δηλώνουν ότι βιώνουν καθημερινό στρες ή εξουθένωση. Με μέσο μισθό περίπου 21.000 ευρώ, οι Έλληνες εργαζόμενοι βρίσκονται ανάμεσα στην έντονη συναισθηματική πίεση και τις σχετικά χαμηλές αποδοχές. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας και την ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές ισορροπίας ζωής–εργασίας.

Ο Καναδάς κατατάσσεται τρίτος, με υψηλό μέσο μισθό (48.901 €) και λιγότερες ώρες εργασίας (1.955 ετησίως) σε σχέση με το Μεξικό και την Ελλάδα. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι έχουν μόνο 21 ημέρες άδειας και 58% βιώνουν καθημερινό στρες, δείχνοντας ότι ο υψηλός μισθός δεν αρκεί για να προλάβει την εξουθένωση.

Παρότι προσφέρει τις περισσότερες ημέρες άδειας από όλες τις χώρες της πεντάδας (38 ημέρες), οι Μαλτέζοι εξακολουθούν να εργάζονται 2.038 ώρες ετησίως και να αναφέρουν υψηλά επίπεδα στρες (58%). Με μισθό 31.775 €, βρίσκονται στη μεσαία κατηγορία, αλλά εμφανίζουν τις περισσότερες αναζητήσεις για “burnout” (20 ανά 100.000 κατοίκους).

Οι ΗΠΑ έχουν μόλις 11 ημέρες άδειας τον χρόνο — τις λιγότερες στην έρευνα. Οι Αμερικανοί εργάζονται σχεδόν 2.000 ώρες ετησίως, ενώ το 50% αναφέρει καθημερινό στρες. Παρότι έχουν τους υψηλότερους μισθούς (76.698 €), η εργασιακή κουλτούρα “always on” παραμένει βαθιά ριζωμένη, οδηγώντας τη χώρα στην πέμπτη θέση (52,5).

Ο Andres Gutierrez, Γενικός Διευθυντής Υγείας της iSelect, σχολιάζει:

«Η υπερεργασία δεν έχει να κάνει μόνο με τις πολλές ώρες στο γραφείο — αφορά επίσης την κουλτούρα και τις οικονομικές πιέσεις γύρω από την εργασία. Οι παρατεταμένες ώρες αυξάνουν τα επίπεδα στρες και εξουθένωσης, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα υγείας που επιβαρύνουν τόσο τους εργαζομένους όσο και τους εργοδότες».

«Όταν οι εργαζόμενοι είναι πιο ήρεμοι και λιγότερο στρεσαρισμένοι, είναι πιο υγιείς και χρειάζονται λιγότερη ιατρική φροντίδα. Η επένδυση στην ισορροπία και στην ψυχική ευεξία αποδίδει τόσο σε προσωπικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο».

«Εάν σκέφτεστε να επιλέξετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας, η συμπερίληψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας μπορεί να προσφέρει πραγματική ασφάλεια σε περιόδους αυξημένου στρες ή burnout. Στην iSelect βοηθάμε τους πολίτες να συγκρίνουν προγράμματα υγείας και να βρουν αυτό που τους ταιριάζει καλύτερα».

H Μεθοδολογία της έρευνας

Η ανάλυση της iSelect κατατάσσει 26 χώρες με βάση πέντε δείκτες υπερεργασίας.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή υπολογίστηκαν κυρίως από πηγές του 2025 και στη συνέχεια κανονικοποιήθηκαν (0–1), με ίσο βάρος σε κάθε παράγοντα, για να δημιουργηθεί η τελική βαθμολογία (0–100).

Οι δείκτες περιλαμβάνουν:

• Συνολικές ημέρες άδειας ανά έτος (άδεια + αργίες, πηγές: Wikipedia, edays, NSO Malta, Guichet.lu, L&C Global, Biznes)

• Μέσες ετήσιες ώρες εργασίας (OECD, StatCan)

• Μέσος ετήσιος μισθός (AUD) (NSO, Cloudpay)

• Ποσοστό εργαζομένων που βιώνουν καθημερινό στρες (Gallup)

• Μέσος μηνιαίος όγκος αναζητήσεων για “burnout” ανά 100.000 κατοίκους (World Population Review, Google Keyword Planner)