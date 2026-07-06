Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές και τους φορείς των αερομεταφορών, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης, όσον αφορά τις καθυστερήσεις πτήσεων, λίγο πριν από την κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου. Με φόντο την έντονη ταλαιπωρία των επιβατών και τα ανησυχητικά στοιχεία του Eurocontrol, που έβαλε την Ελλάδα στους 3 κορυφαίους προορισμούς με καθυστερήσεις πτήσεων, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα ευρεία σύσκεψη με στόχο την αναζήτηση άμεσων λύσεων.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς και εκπρόσωποι των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και SKY express.

«Καμπανάκι» από το Eurocontrol: Αύξηση 63% στις καθυστερήσεις

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), οι μέσες καθυστερήσεις εν πτήσει (en-route) στην Ελλάδα παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η χώρα μας -μαζί με την Ισπανία και την Γαλλία– έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο επιβαρυμένες ζώνες του ευρωπαϊκού εναέριου δικτύου. Ενδεικτικά, κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα συγκέντρωσε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων ολόκληρου του ευρωπαϊκού δικτύου. Από το ποσοστό αυτό, το 9% αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Μακεδονίας.

Οι αιτίες του προβλήματος και το «ντόμινο» στα αεροδρόμια

Το παράδοξο που καλούνται να εξετάσουν οι αρμόδιοι είναι ότι οι καθυστερήσεις επιμένουν, παρόλο που το 98% των θερινών πτήσεων έχει προγραμματιστεί εντός των εγκεκριμένων ορίων χωρητικότητας των υποδομών. Ωστόσο, οι επιδόσεις στην εξυπηρέτηση παραμένουν χαμηλές, με τα επίπεδα ακρίβειας χρόνου να πέφτουν κάτω από το 50%.

Σύμφωνα με το Eurocontrol και τους εμπλεκόμενους φορείς, οι βασικοί παράγοντες που προκαλούν το πρόβλημα είναι:

Οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του εναέριου χώρου.

Τα ζητήματα στελέχωσης και οι ρυθμοί ανανέωσης του προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας , καθώς και οι καθυστερήσεις στην αναβάθμιση του σχετικού εξοπλισμού (αν και οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι τα υφιστάμενα μέσα επαρκούν και είναι απολύτως ασφαλή).

, καθώς και οι καθυστερήσεις στην (αν και οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι τα υφιστάμενα μέσα επαρκούν και είναι απολύτως ασφαλή). Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αναγκάσει δεκάδες πτήσεις να αλλάξουν δρομολόγηση, αυξάνοντας κατακόρυφα τον όγκο των διελεύσεων πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα αλυσιδωτό «ντόμινο» καθυστερήσεων. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου πραγματοποιούνται περίπου 900 με 1.000 πτήσεις ημερησίως κατά τη θερινή σεζόν, οι περιορισμοί στη διαχείριση της κυκλοφορίας επηρεάζουν διαδοχικά τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις, τη διαθεσιμότητα των αεροσκαφών αλλά και τα ωράρια των πληρωμάτων.

Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να τεθούν στο μικροσκόπιο ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι δυνατότητες μεγαλύτερης ευελιξίας στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση στους ελληνικούς αιθέρες.