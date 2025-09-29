Σημαντικό βήμα ενίσχυσης των δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε η Ελλάδα, καθώς υπογράφηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, μνημόνιο ναυτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, καθώς και δήλωση προθέσεων για την προμήθεια δύο + δύο φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη ναυτική βάση της Λα Σπέτσια, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογό του, Υπουργό Άμυνας Γκουΐντο Κροσέτο, στη φρεγάτα του Ιταλικού Ναυτικού ITS F598.

Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, @GuidoCrosetto, σε Φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia. Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της… pic.twitter.com/cATrNSHmMx — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025

Παρουσία των δύο Υπουργών, το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και τον Ιταλό Διευθυντή Εθνικών Εξοπλισμών, Αντιναύαρχο Giancinto Ottaviani. Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα εποχή» για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και το Πολεμικό Ναυτικό. Όπως ανέφερε, το Μνημόνιο ανοίγει τον δρόμο για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM, με δυνατότητα προσθήκης ακόμη δύο, εφόσον το επιθυμήσει η Ελλάδα.

«Δύο ή τέσσερα πλοία δεκαετίας, με εξαιρετικές δυνατότητες, σε εξαιρετική κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι με τις τέσσερις φρεγάτες Belharra Standard 2++, τις εκσυγχρονισμένες MEKO, και τις FREMM που δρομολογούνται, η Ελλάδα οικοδομεί ένα «πραγματικά σημαντικό Πολεμικό Ναυτικό», ικανό να προασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δυναμική ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων 🇬🇷-🇮🇹 αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και στη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου #FREMM, κλάσης Bergamini. pic.twitter.com/PsXfKJiW1O — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025

Πιθανές προσθήκες και αναβαθμίσεις στις FREMM

Σε ερώτηση για το εάν οι φρεγάτες θα φέρουν μελλοντικά ελληνική σημαία με επιπλέον δυνατότητες, ο κ. Δένδιας αποκάλυψε ότι η Ελλάδα σκοπεύει να διαπραγματευτεί με την ιταλική ναυπηγική εταιρεία Fincantieri την προσθήκη σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Συνάντηση ΥΕΘΑ @NikosDendias με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας σε ιταλική φρεγάτα – Υπογραφή Μνημονίου για τη Ναυτική Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και Δήλωσης Προθέσεων για 2+2 Φρεγάτες Bergaminihttps://t.co/ZDYT0yLgga Δείτε το βίντεο εδώ: https://t.co/ZWvcDD5iMx pic.twitter.com/7sa8SUu1sK — Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (@Hellenic_MOD) September 29, 2025

«Δεν σας κρύβω ότι για εμάς θα ήταν σημαντικό οι φρεγάτες FREMM να μπορούν να φέρουν και αυτές τον νέας γενιάς πύραυλο ELSA, που θα εξοπλίζει και τις φρεγάτες Belharra», δήλωσε, προσθέτοντας πως αυτό θεωρείται απολύτως εφικτό, σύμφωνα με την ενημέρωση από την εταιρεία.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι το Πολεμικό Ναυτικό περνά σε μια νέα φάση, αφήνοντας πίσω τις συνέπειες της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, και εξέφρασε την ικανοποίησή του, που σε αυτή την κομβική στιγμή, είχε στο πλευρό του την ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.