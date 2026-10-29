Η Alessandra Talarico με ελληνικές και καλαβρέζικες ρίζες, ανακοίνωσε την έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας της Καλαβρίας, η οποία διδάσκεται με τη χρήση του ελληνικού αλφαβήτου.

Με δημοσίευσή της στο Instagram, αναφέρει:

«Αποτελεί τιμή για μένα να μεταφράζω το έργο του καθηγητή Pasquale Casile και να καθιστώ αυτή την πολύτιμη γλωσσική κληρονομιά προσβάσιμη στην ελληνική διασπορά ανά τον κόσμο. Νέα μαθήματα θα δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα, αποκλειστικά για τα εγγεγραμμένα μέλη.

Ένα μικρό βήμα για να διατηρήσουμε ζωντανή τη γλώσσα, την ιστορία και τις παραδόσεις μας για τις επόμενες γενιές.»

Κεντρικός άξονας του εγχειρήματος είναι η μετάφραση και η μεθοδική αξιοποίηση του έργου του Pasquale Casile, μιας από τις πιο αναγνωρισμένες μορφές στον τομέα της τεκμηρίωσης και διάσωσης της καλαβριανής διαλέκτου.

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει ένα ιστορικό κενό: μετατρέπει ένα εξειδικευμένο ακαδημαϊκό και τοπικό υλικό σε προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τον παγκόσμιο ελληνισμό.

Τα ελληνικά της Καλαβρίας κατατάσσονται από την UNESCO στις γλώσσες που βρίσκονται υπό σοβαρή απειλή εξαφάνισης (severely endangered), καθώς ο αριθμός των ηλικιωμένων φυσικών ομιλητών στην περιοχή της Bovesia μειώνεται σταθερά.

Σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της διαλέκτου, η μεταφορά της γνώσης στον ψηφιακό χώρο λειτουργεί ως ουσιαστικό αντίδοτο στη λήθη.

Το εγχείρημα αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι ιστορικές διάλεκτοι δεν αποτελούν μουσειακά εκθέματα καταδικασμένα στη σιωπή, αλλά ζωντανούς φορείς μνήμης και ταυτότητας που, με τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, μπορούν να συγκινήσουν και να κινητοποιήσουν τις νεότερες γενιές.