Το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου ένα σπάνιο, εντυπωσιακό φαινόμενο φώτισε τον Αττικό ουρανό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα, όσων βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους εκείνη την ώρα. Η «βολίδα» που καταγράφηκε από κάμερες και έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, δεν άργησε να εξηγηθεί από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς ανέλυσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook, το φαινόμενο που εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) γύρω στις 20:00, όταν στον ουρανό έγινε ορατή μια εντυπωσιακή βολίδα, ένα μετέωρο ιδιαίτερα λαμπρό, κάτι ασυνήθιστο για την περιοχή της Αττικής. Όπως σημειώνει, η εμφάνιση του φαινομένου, επιβεβαιώνεται και από βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες Meteo Acharnes και Ilioupoli Sky.

Στο σχετικό άρθρο του ο μετεωρολόγος διευκρινίζει ότι «μετέωρο» ονομάζουμε το φωτεινό φαινόμενο που δημιουργείται όταν ένα στερεό σώμα από το διάστημα εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης.



Το αντικείμενο αυτό, πριν γίνει μετέωρο, ονομάζεται μετεωροειδές. Η «βολίδα» είναι ένας ιδιαίτερα λαμπρός τύπος μετεώρου, με φωτεινότητα που ισοδυναμεί ή υπερβαίνει εκείνη των πιο φωτεινών πλανητών.

Δεδομένου ότι η Αφροδίτη, ο λαμπρότερος πλανήτης, φτάνει μέγεθος φωτεινότητας έως –4,7, θεωρούμε «βολίδες» τα μετέωρα με μέγεθος m ≤ –4,7. Όπως προσθέτει ο Θοδωρής Κολυδάς, «μετεωρίτης» ονομάζεται οποιοδήποτε κομμάτι του μετεωροειδούς δεν εξαερώνεται κατά τη διέλευσή του και καταλήγει τελικά στην επιφάνεια της Γης.