Νέες πληροφορίες «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες εξέδιδαν εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ένστολους.

Η οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται μέχρι στιγμής στα 12.650.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι.

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 22 μέλη των δύο κυκλωμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται οκτώ ένστολοι ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει πως τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Στην λειτουργία της πρώτης ομάδας, σημαντικό ρόλο είχαν ο αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα και η λογίστρια. Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς αστυνομικός, Λάζαρος Δημάκης, διατηρούσε πολύ στενή σχέση με τη λογίστρια, τη «Μαρκέλλα» η οποία φέρεται να έχει κομβικό ρόλο επίσης στην πρώτη ομάδα της απάτης.

Στο λογιστικό γραφείο της συγκεκριμένης γυναίκας κατευθύνονταν ένστολοι, με υποδείξεις – συστάσεις ακόμη και από γραφεία βουλευτών αλλά και υπουργών. Σημειώνεται πως ο αστυνομικός είναι εκλεγμένος αυτοδιοικητικός στην Κοινότητα Βουλιάστα, ενώ υπηρετεί στα ΜΑΤ του Νομού Ιωαννίνων. Παλαιότερα ήταν συνδικαλιστής στο Σωματείο Συνοριοφυλάκων.

Βασικό μέλος της δεύτερης ομάδας είναι ένας άνδρας, ονόματι «Γιώργος», για τον οποίο δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά προς το παρόν. Ωστόσο, σίγουρο είναι πως τα δύο κυκλώματα δρούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και ότι για τις υπηρεσίες που παρείχαν, λάμβαναν αμοιβές που ξεκινούσαν από τα 150 ευρώ.

Πώς λειτουργούσαν οι δύο ομάδες και οι «εταιρείες-βιτρίνα»

Όπως προαναφέραμε, οι δύο οργανώσεις δρούσαν αυτόνομα, εκμεταλλευόμενες το θεσμικό πλαίσιο αποζημίωσης των εξόδων διανυκτέρευσης για υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακές ανάγκες.

Έναντι προσυμφωνημένου χρηματικού ανταλλάγματος, τα κυκλώματα προμήθευαν τους ενδιαφερόμενους με εικονικές αποδείξεις, ώστε οι τελευταίοι να διεκδικούν και να εισπράττουν τα αντίστοιχα κονδύλια από τα αρμόδια υπουργεία. Τα παραστατικά αυτά προέρχονταν από δύο πηγές:

Από πραγματικά καταλύματα που μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες συμφερόντων των μελών, χωρίς ωστόσο οι δικαιούχοι να έχουν διαμείνει ποτέ εκεί.

Από ανύπαρκτα καταλύματα που ανήκαν σε εταιρείες-βιτρίνα, οι οποίες δήλωναν εικονική δραστηριότητα στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η στιγμή που οι Αρχές εντοπίζουν 400.000 ευρώ

Κατά τη διάρκεια των εφόδων σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους των βασικών κατηγορουμένων, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν μετρητά ύψους περίπου 400.000 ευρώ. Στα πειστήρια περιλαμβάνονται επίσης πλήθος πλαστών αποδείξεων, χειρόγραφα σημειωματάρια με ονόματα και ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα. Η προανάκριση και η καταγραφή του κατασχεθέντος υλικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικές Αρχές εντοπίζουν 400.000 ευρώ:

Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι

Πέρα από τους περίπου 1.291 ένστολους που κατηγορούνται ήδη για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός και το ύψος της ζημίας αναμένεται να αυξηθεί.

Στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκονται επιπλέον τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος, καθώς και 17 ακόμα δημόσιοι λειτουργοί — ανάμεσά τους στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.