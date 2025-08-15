Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη χθες, Πέμπτη 14 Αυγούστου, στο Δρομοκαΐτειο που εφημέρευε, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία από τον πατέρα και την αδελφή του. Προηγήθηκε έλεγχος από δύο ψυχιάτρους, όπως ορίζει η συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο πασίγνωστος τραγουδιστής, μέσω του δικηγόρου του, υποστηρίζει πως ο εγκλεισμός του έγινε εν αγνοία του και κατηγορεί τα μέλη της οικογένειάς του πως τον «τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η μεταφορά του σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Οι ακριβείς λόγοι της νοσηλείας δεν έχουν γνωστοποιηθεί επίσημα.

«Με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος»

Το βράδυ της Πέμπτης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης, εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του καλλιτέχνη, στην οποία ο ίδιος δήλωσε πως ο εγκλεισμός του έγινε «εν αγνοία» και «χωρίς τη συγκατάθεσή» του, αφήνοντας αιχμές για μεθόδευση από συγγενικά πρόσωπα με τα οποία έχει ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις:

«Εξ ονόματος του εντολέα μου, Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου, με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον Νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε “νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί”.

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας, είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός,

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γιώργος Β. Μερκουλίδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».

Η δικαστική αντιπαράθεση με την αδελφή του

Ο Μαζωνάκης μεγάλωσε σε μια οικογένεια με δύο αδελφές, τη Βάσω και τη Μαρία, με τις οποίες είχε στενούς δεσμούς. Τα τελευταία χρόνια, ο καλλιτέχνης βρίσκεται σε μακρά δικαστική αντιπαράθεση με την αδελφή του, Βάσω, εξέλιξη που του έχει στοιχίσει προσωπικά και επαγγελματικά.

Η Βάσω υπήρξε για δεκαετίες στενή συνεργάτιδά του και μάνατζερ. Ωστόσο, η σχέση τους άλλαξε δραματικά τα τελευταία χρόνια, με την απομάκρυνσή της από το πλευρό του και την απουσία της από τις επαγγελματικές του εμφανίσεις.

Η διαμάχη ξεκίνησε από τη διαχείριση εταιρείας, που κατείχε ακίνητο στη Μύκονο. Ο τραγουδιστής υποστηρίζει ότι η ιδιοκτησία μεταφέρθηκε σε άλλη εταιρεία, υπό τη διαχείριση της αδελφής του, χωρίς τη συγκατάθεσή του, γεγονός που οδήγησε σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες.

Η αρχική εταιρεία είχε την επωνυμία «VGD Residences» (δηλαδή, Βάσω, Γιώργος, Δημήτρης), ήταν χαμηλού κεφαλαίου και είχε σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Μετά την πρόσφατη τροποποίηση η εταιρεία μετονομάστηκε, ίσως εν αγνοία του τραγουδιστή, σε «Residences by V».

Στη συνέχεια, ο γνωστός τραγουδιστής αποχώρησε και έδωσε το 5% στη Βάσω Μαζωνάκη και το άλλο 5% στον σύντροφό της, Δημήτρη Μακρυνιώτη. Η διαδικασία αυτή όμως, φέρεται να μην έγινε με την έγκριση του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι, εκείνος ζήτησε να επιστρέψουν τα ποσοστά στην αρχική τους μορφή, δηλαδή 90% η αδερφή του και 10% ο γνωστός ερμηνευτής. Η κίνησή του αυτή οδήγησε τον ίδιο και την αδελφή του σε μία μακρά δικαστική διαμάχη.

Δημόσιες αποκαλύψεις και αγωγές

Το 2024, ο Μαζωνάκης μίλησε δημόσια για τη διαμάχη με την αδελφή του κατά τη διάρκεια συνέντευξης, κάνοντας λόγο για προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό ζήτημα.

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών καταθέτοντας δύο αγωγές για λογοδοσία και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Στις δηλώσεις του, έκανε λόγο για «πλήγμα στην εμπιστοσύνη» και «ζημιά στην ψυχή» του, ενώ άφησε να εννοηθεί πως αναμένει από τη Δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες.

Το ίδιο έτος, εμφανιζόμενος ως κριτής στο «The Voice», είχε πει πως «τα σόγια είναι καταστροφές πολλές φορές».