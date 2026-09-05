Με την επιστροφή των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ξεκινά η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά.

Το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές θα ακουστεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, ενώ η τακτική εκπαιδευτική διαδικασία θα ξεκινήσει πλήρως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων κλείνει με την πρώτη καθιερωμένη αργία της 28ης Οκτωβρίου, με τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ». Ακολουθεί η Επέτειος του Πολυτεχνείου την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων θα διαρκέσουν από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, οπότε και οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία για το δεύτερο τετράμηνο.

Κατά τη διάρκεια της άνοιξης, οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές την Καθαρά Δευτέρα 15 Μαρτίου, καθώς και την Πέμπτη 25 Μαρτίου για την Εθνική Επέτειο.

Οι διακοπές του Πάσχα θα ξεκινήσουν τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2027.

Σημειώνεται ότι η Πρωτομαγιά συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου και αναμένεται η απόφαση για τη μεταφορά της, ενώ ο κύκλος των αργιών ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027 με την εορτή του Αγίου Πνεύματος.