Κορυφαίος παράγοντας του αγροτοσυνδικαλιστικού κινήματος της Κρήτης φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σήμερα στο νησί, από ομάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο νησί βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με προσαγωγές υπόπτων σε Ηράκλειο και Αρχάνες. Ανάμεσά τους και ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος, το οποίο λυμαινόταν παράνομες επιδοτήσεις για βιολογικά προϊόντα. Ο ίδιος κατείχε δεκάδες θέσεις του αγροτοσυνδικαλιστικού κινήματος.

Πρόκειται για τον Μύρωνα Χιλετζάκη αγροτοσυνεταιριστή, αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, με πλούσια δράση στην παραγωγή και προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη. Πέρα από τον ίδιο φέρεται να έχουν συλληφθεί επίσης η σύζυγος, η μητέρα, η πεθερά του και η αδερφή του.

Τι δήλωνε λίγους μήνες πριν

«Το σκάνδαλο μας έχει ξεπεράσει όλους», είχε δηλώσει σε εκπομπή ο Πρόεδρος της Ένωσης Μικρών Συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών συνεταιρισμών (ΕΘΑΕΣ), Μύρων Χιλετζάκης, αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Υπουργό και τη σύσσωμη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που είχε γίνει στις τον Ιούνιο του 2025.

«Στηρίζουμε τους έντιμους κτηνοτρόφους»

«Στηρίζουμε τους πραγματικούς, τους έντιμους κτηνοτρόφους», είχε πει τότε, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα φαινόμενα καταχρήσεων: «όσοι δεν δικαιούνταν, θα πρέπει να τα επιστρέψουν και να τιμωρηθούν», είπε.

Για την αγροτική επάρκεια της χώρας

«Από το 1980 μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε ποτέ σωστή αγροτική στρατηγική στη χώρα», είχε πει τότε, για να προσθέσει ότι «Το 1981 είχαμε 117% αγροτική επάρκεια. Σήμερα; Βίαια -15%. Αν κλείσουν τα σύνορα, θα πεινάσει η χώρα», περιγράφοντας μια ζοφερή εικόνα.

Για την τεχνική λύση

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή για την τεχνική λύση για τους βοσκοτόπους, είχε πει ότι «το 2015 πάρθηκε μία απόφαση σωστή μεν για την περίσταση, αλλά προσωρινή, αυτή την προσωρινή απόφαση την πληρώνουμε τώρα». Πλέον – όπως είχε τονίσει – «κόβεται οριζόντια για όλη τη χώρα», με στόχο να περιοριστεί η παραβατικότητα.

Ακούστε το ηχητικό από την εκπομπή