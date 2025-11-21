Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της Καύσης Σκουπιδιών θα πραγματοποιήσει συλλαλητήριο γιατί οι κάτοικοι δεν επιθυμούν την σχεδίαση μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον Παγασητικό Κόλπο.

Αναλυτικά ακολουθεί η ανακοίνωση τους:

«Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της Καύσης Σκουπιδιών καλεί όλους τους πολίτες του Βόλου και της Μαγνησίας, συλλογικότητες, φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 11.30 π.μ. στην παραλία του Βόλου να συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στη σχεδιαζόμενη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον Παγασητικό Κόλπο.

Η δημιουργία μιας τέτοιας μονάδας αποτελεί μια ακόμη απειλή για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και το μέλλον του τόπου μας. Ο Παγασητικός δεν αντέχει άλλη βιομηχανική επιβάρυνση, ούτε νέες ρυπογόνες δραστηριότητες που υποβαθμίζουν τη θάλασσα, τον αέρα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η εγκατάσταση LNG δεν είναι “πράσινη” ούτε “καθαρή” ενέργεια. Αντίθετα, αποτελεί επικίνδυνη επένδυση σε ορυκτά καύσιμα, εγκλωβίζοντας την περιοχή σε ένα μοντέλο ενεργειακής εξάρτησης και ρύπανσης, τη στιγμή που ολόκληρη η Ευρώπη στρέφεται σε πραγματικά βιώσιμες μορφές ενέργειας.

Η αντίθεσή μας στο LNG συνδέεται άμεσα με τον αγώνα μας ενάντια στην καύση σκουπιδιών ως “εναλλακτικού καυσίμου”. Και οι δύο πρακτικές υπονομεύουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ παρουσιάζονται ψευδώς ως “λύσεις” στην ενεργειακή κρίση. Η καύση απορριμμάτων απελευθερώνει τοξικούς ρύπους και βαρέα μέταλλα, ενώ το LNG συμβάλλει στην ενίσχυση των εκπομπών μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα, επιδεινώνοντας την κλιματική κρίση.

Απέναντι σε όλα αυτά, η κοινωνία του Βόλου δεν μένει σιωπηλή.

Ενώνουμε τις φωνές μας για να υπερασπιστούμε:

Τον Παγασητικό ως ζωντανό, καθαρό και βιώσιμο οικοσύστημα.

Την υγεία των πολιτών και το δικαίωμα σε καθαρό αέρα και νερό.

Μια ενεργειακή μετάβαση δίκαιη, δημόσια και οικολογική.

Καλούμε όλους να συμμετάσχουν ενεργά στη συνέλευση για τη συνδιοργάνωση του συλλαλητηρίου και τη συλλογική οργάνωση του αγώνα μας. Η φωνή των πολιτών είναι η δύναμή μας! Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 11.30 π.μ. στη Παραλία Βόλου.

Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της Καύσης Σκουπιδιών»