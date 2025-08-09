Βίντεο/Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Έναν νεκρό, δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες και περιουσίες, αλλά και καμένες αγροτικές και δασικές εκτάσεις, άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Παρασκευή 8 Αυγούστου, το μεσημέρι στην Κερατέα.

Η φωτιά, που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, συνέχισε να καίει κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ακόμα και τώρα – Σάββατο πρωί – υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κρίνονται αντιμετωπίσιμες.

Η «Ζούγκλα» βρέθηκε και σήμερα, 9 Αυγούστου, το πρωί στην περιοχή που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά, καταγράφοντας με τον φακό της το μέγεθος της καταστροφής. Καμένα σπίτια και χωράφια είναι τα μόνα που έχει μείνει σε μια μεγάλη έκταση γης, όπου οι ελάχιστοι κάτοικοι που βρίσκονται εκεί – έπειτα από τις αλλεπάλληλες εντολές εκκένωσης – προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται μέσα από τις στάχτες. Οι πιο τυχεροί, των οποίων οι περιουσίες γλίτωσαν από την πύρινη κόλαση, βοηθούν με κάθε δυνατό τρόπο.

Λόγω του πύρινου μετώπου, χθες και σήμερα εκκενώθηκαν οι οικισμοί: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη «Ζούγκλα»: