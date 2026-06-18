Από μικρόφωνα και μικροκάμερες πρακτόρων σε… γραβάτες, μέχρι μικροφίλμ για πληροφορίες τα οποία βρίσκονταν μέσα σε… σπιρτόκουτα, θα είναι μερικά μόνο από τα εκθέματα που θα βρίσκονται στο Μουσείο που ετοιμάζει η ΕΥΠ σε κτήριο στην Αγία Παρασκευή και το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2027.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που δημοσίευσε σήμερα η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», δυνατότητα επίσκεψης στο Μουσείο θα έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και μάλιστα δωρεάν, αφού προηγηθούν κάποιες διαδικασίες, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν κατά το προσεχές διάστημα.

Στο Μουσείο θα υπάρχει και ολίγον από «μυρωδιά» Predator, καθώς η στέγασή του θα γίνει σε διώροφο κτήριο 200 τ.μ. το οποίο βρίσκεται ακριβώς διπλά από το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της ΕΥΠ.

Στη δίκη για τους ιδιώτες που προμήθευαν και εμπορεύονταν το παράνομο λογισμικό (Intellexa, Krikel) υπήρξαν αναφορές και μαρτυρίες ότι αυτό λειτουργούσε στο ΚΕΤΥΑΚ, ενώ υπήρξε και φωτογραφία που έδειχνε αυτοκίνητο των εταιρειών να βρίσκεται στον προαύλιο χώρο.

Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, το Μουσείο θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία από άγνωστες επιχειρήσεις, παρουσιάσεις μεθόδων κρυπτογράφησης και αποκωδικοποιήσεων, αλλά και «παιχνίδια» γρίφων με αναλύσεις πληροφοριών.

Η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1952, και το 1986 μετονομάστηκε από ΚΥΠ σε ΕΥΠ, επί της ουσίας πραγματοποιεί με το Μουσείο μία δεύτερη απόπειρα εξωστρέφειας, μετά τη δημοσιοποίηση, το 2024 δελτίων πληροφοριών του 1974 για τα γεγονότα στην Κύπρο.