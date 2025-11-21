Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις, με τις αρμόδιες Αρχές να παραμένουν σε εγρήγορση. Η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προτείνει δέσμη μέτρων για την οριστική αντιμετώπιση της νόσου, τη στιγμή που η καταστροφική της επίδραση, (ήδη σχεδόν 420.000 ζώα έχουν θανατωθεί), αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις τιμές των τροφίμων.

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Τον Οκτώβριο, η Ελλάδα κατέγραψε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στα κρέατα στην ΕΕ, φτάνοντας το 10,7%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (5,2%) και το υψηλότερο από τον Ιούλιο του 2023. Κι αυτό ενώ ο γενικός πληθωρισμός τροφίμων στη χώρα έπεσε στο 2,3%.

Στο αιγοπρόβειο κρέας, η Ελλάδα σημείωσε την πέμπτη μεγαλύτερη αύξηση τιμών στην Ευρωζώνη, με 9,4%, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών του ευρώ ήταν 7,6%. Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η εικόνα στο μοσχαρίσιο κρέας, όπου καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα: αύξηση 22,3%, δηλαδή εννέα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι ελλείψεις στην αγορά φαίνεται πως οδήγησαν πολλούς καταναλωτές προς το χοιρινό, γεγονός που πιθανώς συνέβαλε στο να εμφανίσει η Ελλάδα τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό χοιρινού (5,1%), έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών για το γιαούρτι σε όλη την Ευρώπη, με πληθωρισμό 8,3%, όταν στην Ευρωζώνη ήταν μόλις 0,6%.

Στο γάλα, η χώρα βρέθηκε στην τέταρτη θέση με 10,1%, υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ανάλογη εικόνα και στο βούτυρο, όπου το 10,4% μάς κατατάσσει πίσω μόνο από Ιρλανδία,

Λετονία και Σλοβενία

Αντίθετα, τα τυριά συγκρατούνται, με αυξήσεις μόλις 1,5% – λιγότερο από το μισό του μέσου όρου της Ευρωζώνης (3,2%) – αν και οι παραγωγοί προαναγγέλλουν αυξήσεις σύντομα.

Στα φρούτα, η Ελλάδα είχε τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό, 9,1%, έναντι 2,9% στην Ευρωζώνη. Έτσι, συνολικά ο πληθωρισμός τροφίμων ανέβηκε ξανά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στο 2,3% έναντι 1,8%, μετά από δίμηνη αποκλιμάκωση.

Παρά τα παραπάνω, σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων η εικόνα είναι ιδιαίτερα θετική:

Πουλερικά: 1,6% έναντι 5% στην Ευρωζώνη – 3η χαμηλότερη τιμή

Αυγά: 1,1% έναντι 7,7% – 4η χαμηλότερη τιμή

Ελαιόλαδο: -36,9% έναντι -28,2% – 2η χαμηλότερη τιμή

Λαχανικά: -5,7% έναντι -3,4% – 5η χαμηλότερη τιμή

Επιπλέον, οι τιμές σε πατάτες και μπύρα είναι επίσης καλύτερες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.