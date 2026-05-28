Σε λίγα 24ωρα, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή και του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, οι 22 κατηγορούμενοι στη νέα υπόθεση για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη για τη νέα «φάμπρικα» που κατηγορούνται ότι είχαν στήσει από το 2019 με συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι «εγκέφαλοι» φέρονται να είναι δύο λογιστές στο Ρέθυμνο με μεγάλο πελατολόγιο και πασίγνωστοι στην περιοχή.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους όμως ,όπως αποκαλύπτει η «Ζούγκλα» είναι και ένα γνωστό πρόσωπο σε όλη την Κρήτη καθώς έχει την ιδιότητα του προέδρου μεγάλης Αγροτικής Ένωσης ενώ στην ίδια ένωση ήταν και ο γνωστός προφυλακισμένος αγροτοσυνδικαλιστής πάλι για υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εμπλοκή του στην υπόθεση ξεκινά, εξαιτίας του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, στο οποίο πρόεδρος είναι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος. Σύμφωνα με τις Αρχές το συγκεκριμένο ΚΥΔ είναι ένα από τα έξι, μέσω των οποίων υποβάλλονταν οι παράνομες αιτήσεις και τα εικονικά μισθωτήρια.

Εμφανίζει ημερομηνία σύστασης το 1935 και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου Κρήτης για σειρά ετών και τυγχάνει ενεργή χρονικά με την έναρξη της παράνομης δράσης της εγκληματικής ομάδας».

Το καθεστώς διαχείρισης του ΚΥΔ πραγματοποιείται, όπως επισημαίνουν οι Αρχές, με εκλογή και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου με πέντε εκλεχθέντα μέλη και βάσει των στοιχείων του Επιμελητηρίου, πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος με τα αρχικά Γ.Σ.

Η νέα «φάμπρικα» της Κρήτης που τώρα μπαίνει σε διαδικασία ανάκρισης έχει από όλα. Εικονικά μισθωτήρια, παράνομα βοσκοτόπια και για πρώτη φορά κατηγορούμενους από ΚΥΔ.

Οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα «έμειναν» και σε ένα άλλο σημείο, ότι εκμισθωτές και μισθωτές δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους .

Μάλιστα αναφέρουν :

«Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κ.Α, η οποία εμφανίζεται να μισθώνει αγροτεμάχια από τον Χ.Γ ,πλην όμως οι δύο τους δεν έδειχναν να γνωρίζονται μεταξύ τους. Παρά την κοινή παρουσία τους στον ίδιο χώρο (σ.σ Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου) η συμπεριφορά τους παρέπεμπε σε πρόσωπα παντελώς άσχετα μεταξύ τους, χωρίς την παραμικρή ένδειξη υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης».

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στους 22 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων που φέρονται να εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κατ’ εξακολούθηση πράξεων απάτης, της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου μέσω επιχορηγήσεων, με το παράνομο όφελος να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και της άμεσης συνέργειας στις εν λόγω πράξεις.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον Ανακριτή και τους δόθηκε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Στην Αθήνα οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης

Στις 10:30 έφτασαν με κλούβα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 17 συλληφθέντες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά την Βόρεια Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζουμε πως το προηγούμενο διάστημα, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν πραγματοποιήσει επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στο Κιλκίς και στην Καβάλα.

Χειροπέδες πέρασαν σε 17 άτομα, ενώ στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 317 εμπλεκόμενοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 302 έχουν πάρει αποδεδειγμένα παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Οι 17 συλληφθέντες σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα και αν δώσουν εξηγήσει και στους λειτουργούς του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στον Ανακριτή, όπως έγινε και με τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη.

Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από τη Βόρεια Ελλάδα ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.