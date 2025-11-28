Με αφορμή τη σημερινή Black Friday, η Φίνος Φιλμ μοιράστηκε στα social media ένα απολαυστικό βίντεο γεμάτο αγαπημένες σκηνές από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, όλες με επίκεντρο τα χρήματα, τις αγορές και το αξεπέραστο ελληνικό χιούμορ.

«Μπλακ όπως Φράιντεϊ. Απολαύστε το!», έγραψε στη λεζάντα της, χαρίζοντας στους χρήστες άφθονο γέλιο και νοσταλγία.

Η Φίνος Φιλμ υπήρξε η μεγαλύτερη και πιο ιστορική εταιρεία παραγωγής του ελληνικού κινηματογράφου, δημιουργώντας δεκάδες αγαπημένες ταινίες που σημάδεψαν γενιές.

Με παγκόσμια αναγνώριση και τεράστια συμβολή στην ελληνική κουλτούρα, συνεχίζει μέχρι σήμερα να κρατά ζωντανή τη μαγεία του κλασικού ελληνικού σινεμά μέσα από το πολύτιμο αρχείο της.