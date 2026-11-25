Η Αναΐς Βάθη μιλά ανοιχτά στην πρώην δικαστή Μπέτυ Ηλιάδου, με έδρα το Λονδίνο, για τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τις ανησυχίες του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

Στο επίκεντρο του διαλόγου βρίσκεται η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας, της γλώσσας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής μνήμης, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να ενημερωθεί η ελληνική ομογένεια του Λονδίνου, να ακούσει τη φωνή των ανθρώπων της περιοχής και να διερευνήσει τρόπους ουσιαστικής συνεισφοράς στη διατήρηση της ελληνικότητας της Βορείου Ηπείρου.

Μέσα από αυτή τη συζήτηση επιχειρείται η δημιουργία μιας γέφυρας επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού και της ελληνικής διασποράς.

Η διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας, με σεβασμό στα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, αποτελεί αντικείμενο διαλόγου που υπερβαίνει τα γεωγραφικά σύνορα. Από τη Βόρειο Ήπειρο στο Λονδίνο, μια φωνή που αξίζει να ακουστεί.

Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Αναΐς Βάθη στην πρώην Δικαστή κυρία Μπέτυ Ηλιάδου:

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη: