Οι συνέπειες της «mega fire» που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας και έφτασε ως τα Μέγαρα στην Δυτική Αττική είναι καταστροφικές.

Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος εξηγεί σε ανάρτησή του στο Facebook πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε από τη φωτιά αντιστοιχεί σε περίπου 6 ατομικές βόμβες, όπως αυτή που έπεσε στη Χιροσίμα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Γιάνναρου:

Το 55% της συνολικής έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες

Περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών στη μέγα-πυρκαγιά που έπληξε την Αττικοβοιωτία από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου 2026. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης της πυρκαγιάς που υλοποίησε και δημοσίευσε η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συνολικά, η πυρκαγιά έκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες (σχεδόν 4 ημέρες), από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου 2026.

Η φωτιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, το πρωί της 31ης Ιουλίου, και εξαπλώθηκε αρχικά προς το παραλιακό μέτωπο, καίγοντας 15.072 στρέμματα μέσα στις πρώτες 10 ώρες. Ακολούθησε η πρώτη από τις δύο νυχτερινές εξάρσεις.

Μέσα σε 12 ώρες κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα, καθώς οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν πάνω από τα 80 km/h. Η εξάπλωση συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα προς τα ανατολικά, πριν από τη δεύτερη νυχτερινή έξαρση προς τα νότια/νοτιοανατολικά, με ανέμους έως 70 km/h και ακόμη 27.810 καμένα στρέμματα.

Η πυρκαγιά συνέχισε να επεκτείνεται τις επόμενες ημέρες με φθίνοντα ωστόσο ρυθμό, καθώς οι άνεμοι σταδιακά υποχωρούσαν και ενώ η φωτιά πλησίαζε καμένες εκτάσεις του 2021.

Ειδικότερα, η έξαρση της πυρκαγιάς χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερο μοτίβο ημέρας/νύχτας. Οι δύο νυχτερινές εξάρσεις (31.07 προς 01.08 και 01.08 προς 02.08) ξεχωρίζουν καθαρά από τις ενδιάμεσες ημέρες όπου ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν αισθητά πιο συγκρατημένος. Η συνολική ενέργεια που εκτιμάται ότι ακτινοβολήθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς είναι τουλάχιστον 380 TJ.

Πηγή: Meteo