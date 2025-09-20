Μία αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μία 59χρονη γυναίκα, την οποία σκότωσε με σακούλα ο ετεροθαλής αδελφός της.

Το άγριο έγκλημα πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή Χαριλάου.

Ο 50χρονος δράστης, αφού διέπραξε την αποτρόπαια πράξη, κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η 59χρονη γυναίκα επέστρεψε σήμερα το πρωί στο σπίτι της, έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό.

Μάλιστα, ο ίδιος ο αδελφός της μετέφερε την 59χρονη στις 9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο, και στη συνέχεια την βοήθησε κατά την επιστροφή της στο διαμέρισμα.

Ακόμη, πληροφορίες αναφέρουν πως όταν τα δύο αδέρφια έφτασαν σπίτι, η 59χρονη φέρεται να έκανε στον 50χρονο μία παρατήρηση, γεγονός που τον ενόχλησε και ακολούθησε η δολοφονία.

Η «Ζούγκλα φέρνει στο φως τις φωτογραφίες της άτυχης 59χρονης (με τα αρχικά: Δ.Μ.), η οποία βρήκε φρικτό θάνατο από τον ίδιο της τον αδελφό:













Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση για την υπόθεση:

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Το ιστορικό της αδελφοκτονίας

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 50χρονος άνδρας σκότωσε την 59χρονη αδερφή του με σακούλα, προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο.

Το έγκλημα έλαβε χώρα σε διαμέρισμα στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή Χαριλάου.

Ο δράστης, αφού διέπραξε την αποτρόπαια πράξη, κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημα.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι βρήκαν το άψυχο σώμα της γυναίκας και συνέλαβαν τον 50χρονο.

Ο 50χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ετεροθαλή αδέλφια από διαφορετική μητέρα.

Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το φονικό έγινε γύρω στις 3 το μεσημέρι, σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξάνδρειας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φαίνεται ότι χρησιμοποίησε μια σακούλα προκειμένου να πνίξει την αδελφή του και μετά από την αποτρόπαια πράξη του κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για να ομολογήσει.

«Σκότωσα την αδερφή μου», είπε ο 50χρονος στους αστυνομικούς.

Οι Αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη σορό της 59χρονης γυναίκας, και πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο δράστης έμενε στο ίδιο σπίτι με την 59χρονη.

Το έγκλημα έγινε στο σπίτι του θύματος.

Ο συλληφθείς, που μένει στη Θέρμη, είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Από τον έλεγχο που έγινε, δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μέχρι στιγμής ο δράστης, δεν έχει αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη του και ζήτησε δικηγόρο.

Πώς έγινε η δολοφονία

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας που σόκαρε τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival, ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματος.

Χρησιμοποίησε τη σακούλα ως σχοινί, την τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και της προκάλεσε ασφυξία.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν, όμως όταν έφτασαν ήταν ήδη αργά.

Πηγή: thestival.gr