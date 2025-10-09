Γνωστός των Αρχών προέκυψε ότι είναι, ο 43χρονος Γεωργιανός που επιτέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου, στην έγκυο σύζυγό του, καρφώνοντάς την με πιρούνι, σε διάφορα σημεία του σώματός της, παρόλο που αυτή βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Θυμίζουμε πως ο 43χρονος συνελήφθη την Τετάρτη στο Ψυχικό, για τον άγριο βασανισμό της συζύγου του και όπως προέκυψε ήταν γνώριμος των Αρχών, καθώς στο παρελθόν είχε επιτεθεί σε αστυνομικούς, όταν είχε εισβάλει μεσάνυχτα στο ΑΤ Αμπελοκήπων, ζητώντας να επισκεφτεί συγκεκριμένους κρατούμενους με τη δικαιολογία ότι ήταν και αυτός … παλιός κρατούμενος!

Όταν οι αστυνομικοί του είχαν απαντήσει ότι δεν υπήρχαν στο Τμήμα οι κρατούμενοι που ζητούσε, αυτός επιτέθηκε σε έξαλλη κατάσταση σε αστυνομικό με γροθιές στο πρόσωπο.

Τότε είχαν επέμβει άλλοι αστυνομικοί που τον ακινητοποίησαν μετά από πάλη, όπου και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στη Δικαιοσύνη.

Εκτός αυτού του περιστατικού, ο 43χρονος έχει συλληφθεί και αρκετές φορές οδηγώντας χωρίς δίπλωμα και σε κατάσταση μέθης, ενώ έχει προκαλέσει και τροχαία ατυχήματα.

Παράλληλα, πάλι σε κατάσταση μέθης έχει απειλήσει επανειλημμένα τη σύζυγό του στο παρελθόν με μαχαίρι, σε σημείο που η ίδια είχε ζητήσει τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο.