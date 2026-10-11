Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 52χρονου Νίκου Γκαβανόζη, γνωστού ως «Παπαγάλος» και με παρουσία στον χώρο των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, σε μικρή απόσταση από το γκολφ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο της εκτέλεσης, με το παρελθόν του θύματος στον χώρο της νύχτας, τις προσωπικές του επαφές και τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις στους οργανωμένους οπαδούς να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες, ενώ ο 52χρονος φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά πυρά στην πλάτη και στο κεφάλι.

Τον πυροβόλησαν εν κινήσει από μοτοσικλέτα

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι ερευνητές στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο δράστης φέρεται να επέβαινε σε μοτοσικλέτα και να πυροβόλησε τον 52χρονο εν κινήσει, στοιχείο που οδηγεί τους αστυνομικούς στην εκτίμηση ότι πρόκειται για άτομο με μεγάλη εξοικείωση στη χρήση όπλων.

«Από τα στοιχεία της έρευνας που κάναμε, μέχρι αυτή την ώρα, φαίνεται ότι ο δράστης επιβαίνει σε μοτοσικλέτα και πυροβολεί τον 52χρονο εν κινήσει. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο που έχει εξοικείωση με τα όπλα και τη χρήση τους», αναφέρει αστυνομικός που ασχολείται με την υπόθεση.

Οι πρώτες εικόνες που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές φέρονται να δείχνουν άτομα με σκούρα ρούχα και κράνη, τα οποία απομακρύνονται γρήγορα από την περιοχή μετά την επίθεση.

«Σαρώνουν» τις κάμερες για το δρομολόγιο διαφυγής

Από νωρίς το πρωί, ομάδες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Στόχος είναι να χαρτογραφηθεί τόσο η διαδρομή που ακολούθησαν πριν από την επίθεση, όσο και το δρομολόγιο διαφυγής τους μετά τη δολοφονία.

Το οπτικό υλικό θεωρείται κρίσιμο, καθώς μπορεί να αποκαλύψει πού κινήθηκε η μοτοσικλέτα, εάν υπήρχε δεύτερο όχημα υποστήριξης και αν οι δράστες είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει τις κινήσεις του θύματος.

Εξετάζεται αν παρακολουθούσαν τον 52χρονο

Ο Γκαβανόζης είχε φύγει από το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σχετικά κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε, και κατευθυνόταν προς την παραλιακή λεωφόρο.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να γνώριζαν το πρόγραμμά του και να είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τις κινήσεις του, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν.

Αυτό που επιχειρούν να διαπιστώσουν είναι εάν επρόκειτο για τυχαία συνάντηση ή για προσεκτικά σχεδιασμένη ενέδρα.

Στο μικροσκόπιο οι επαφές του στη νύχτα

Ο 52χρονος δεν ήταν άγνωστος στις διωκτικές Αρχές, ενώ η παρουσία του στον χώρο της νύχτας αποτελεί βασικό κομμάτι της έρευνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν συχνός θαμώνας γνωστού κέντρου διασκέδασης, ενώ εξετάζεται εάν είχε κάποια σχέση και με την ασφάλεια της συγκεκριμένης επιχείρησης.

«Δεν ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο στον χώρο της νύχτας. Αυτό που πρέπει να βρούμε είναι αν η παρουσία του είχε ενοχλήσει κάποιους», αναφέρει στέλεχος των διωκτικών Αρχών.

Η υπόθεση του 2015 και η «προστασία»

Το όνομα του Γκαβανόζη είχε απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ. και στο παρελθόν.

Το 2015 είχε συλληφθεί από το Τμήμα Εκβιαστών, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για ομάδες που φέρονταν να εκβιάζουν ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Αττική, ζητώντας χρήματα για «προστασία».

Στη δικογραφία της εποχής φερόταν να συνδέεται στενά με τον Γιώργο Μοσχούρη, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε αργότερα.

Στην ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί συνολικά 21 άτομα, ενώ οι Αρχές ερευνούσαν δίκτυα που φέρονταν να έχουν μοιράσει μεταξύ τους περιοχές και καταστήματα.

Ο πυροβολισμός του 2018

Το 2018, λίγο πριν από αγώνα Παναθηναϊκού – Ρεάλ Μαδρίτης για την EuroLeague, ο 52χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό στο πόδι.

Ο Γκαβανόζης, γνωστός στον οπαδικό χώρο με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», είχε μεταφερθεί τότε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο από το παρελθόν του, που επανεξετάζουν σήμερα οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών.

Η επίθεση έξω από σύνδεσμο το 2021

Τον Σεπτέμβριο του 2021 είχε σημειωθεί ακόμη μία αιματηρή υπόθεση έξω από σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ένας άνδρας είχε τραυματιστεί από πυροβολισμό στην πλάτη και λίγες ημέρες αργότερα ο Γκαβανόζης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Κατά τις έρευνες στην κατοικία του είχαν κατασχεθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, δύο πιστόλια, μεταλλικό ρόπαλο, μαχαίρι και κινητό τηλέφωνο.

Η εσωτερική διαμάχη στους οργανωμένους

Ένα ακόμη σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές σχετίζεται με τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις στον χώρο των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού.

Το όνομα του 52χρονου είχε συνδεθεί και με τα σοβαρά επεισόδια του Ιουλίου του 2024, έξω από το γήπεδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο άτομα είχαν τραυματιστεί από πυροβολισμούς και ακόμη ένα από ξυλοδαρμό.

Για την υπόθεση είχαν οδηγηθεί στις Αρχές συνολικά 74 οπαδοί.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται αν η δολοφονία μπορεί να συνδέεται με εσωτερικές διαμάχες και με ζητήματα επιρροής στον χώρο της Θύρας 13.

Ανθρωποκτονιών, Εκβιαστών και Αθλητική Βία ενώνουν τα στοιχεία

Η πολυδιάστατη παρουσία του θύματος έχει οδηγήσει σε συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με συναδέλφους τους από το Τμήμα Εκβιαστών και την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας, προκειμένου να συγκεντρώσουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία για τις κινήσεις, τις επαφές και πιθανές διαφορές του 52χρονου.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν ουσιαστικά να χαρτογραφήσουν το τελευταίο διάστημα της ζωής του και να εντοπίσουν κάποιο περιστατικό ή αντιπαράθεση που θα μπορούσε να εξηγήσει την απόφαση για την εκτέλεσή του.

Εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους

Ο 52χρονος βρισκόταν το τελευταίο διάστημα εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, είχε επίσης συλληφθεί το 2019 για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Το κρίσιμο ερώτημα για το «ελληνικό FBI»

Το βασικό ερώτημα για τους αξιωματικούς είναι πλέον ποιος ήθελε τον 52χρονο νεκρό και γιατί.

Η εκτέλεση εξετάζεται από πολλές διαφορετικές πλευρές: από πιθανούς παλιούς λογαριασμούς στον χώρο της νύχτας και προσωπικές ή οικονομικές αντιπαραθέσεις, μέχρι συγκρούσεις στον χώρο των οργανωμένων οπαδών.

Ο επαγγελματικός τρόπος της επίθεσης, η χρήση μοτοσικλέτας, οι πυροβολισμοί εν κινήσει και η γρήγορη διαφυγή ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι δράστες είχαν προετοιμάσει προσεκτικά το χτύπημα.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, κανένα από τα εξεταζόμενα σενάρια για το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.