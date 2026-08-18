Νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί στις σορούς και των τριών επιβατών που έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Ταυτοποίηση μέσω DNA

Καθώς οι σοροί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, η αναγνώριση των θυμάτων αναμένεται να γίνει με τη μέθοδο της εξέτασης DNA. Για τους Βρετανούς επιβαίνοντες, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες πρεσβείες, καθώς στο νησί δεν βρίσκονται συγγενικά τους πρόσωπα.

Διαβάστε επίσης: Daily Mail: «O μήνας του μέλιτος έγινε εφιάλτης»

Έρευνα για τα αίτια της πτώσης

Πραγματογνωμοσύνη για τις συνθήκες και τα αίτια της συντριβής αναμένεται να διενεργήσει ο ΕΔΟΑΣΑΜ. Παράλληλα, στο σημείο έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, καθώς μετά την πτώση του ελικοπτέρου, ξέσπασε φωτιά.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Το ελικόπτερο κατέπεσε σε περιοχή της Σίφνου, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγουμένως απογειωθεί από το Μαρκόπουλο.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο έδωσαν καταθέσεις στις Αρχές για τις τελευταίες στιγμές της πτήσης. Όπως περιέγραψαν, είδαν το ελικόπτερο να πραγματοποιεί περιστροφές στον αέρα, σαν να «φέρνει σβούρες», προτού χάσει τον έλεγχο και συντριβεί.

Πλέον, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται η κατάσταση του ελικοπτέρου, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πτήση, αλλά και οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στην περιοχή.

Η πληροφορία για το νιόπαντρο ζευγάρι

Σε ό,τι αφορά την πληροφορία ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα νιόπαντρο ζευγάρι, αυτή φέρεται να έχει γίνει γνωστή από την εταιρεία στην οποία ανήκε ή με την οποία συνδεόταν η συγκεκριμένη πτήση. Ωστόσο, η σχετική πληροφορία αναμένεται να επιβεβαιωθεί επίσημα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης.