Στη γενέτειρα της Ιωάννας Γάκα, το χωριό Βαρδαλή, λίγα χιλιόμετρα από τον Δομοκό, η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αμηχανία τις εξελίξεις γύρω από την εμπλοκή της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όσοι συνδέονται μαζί της από τα παιδικά τους χρόνια, κάνουν λόγο για μια θεαματική μεταμόρφωση στον χαρακτήρα και στον τρόπο ζωής της, με την πάροδο του χρόνου. Η οικονομική της αναβάθμιση ήταν έκδηλη, ενώ ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος —αν και θρησκευόμενος— διατηρούσε μια έντονα απόμακρη στάση, αποφεύγοντας τις πολλές επαφές και τους τυπικούς χαιρετισμούς με τους κατοίκους της περιοχής.

Αρκετοί συγχωριανοί της πέρασαν το κατώφλι του ιατρείου της στην οδό Καρνεάδου, ανάμεσά τους και μια παιδική της φίλη, η οποία αναζήτησε βοήθεια για γυναικολογικής φύσεως ζητήματα.

Η κατηγορούμενη, εμφανιζόμενη με πολλαπλές ειδικότητες —όπως διατροφολόγος, βιολόγος και αιματολόγος— της πρότεινε αυστηρές διατροφικές αλλαγές, χορήγηση βιταμινών, καθώς και την πλήρη αποχή από το χοιρινό κρέας και το αγελαδινό γάλα.

Η κ. Σταυρούλα Μητρίτσιου, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR υποστηρίζοντας ότι η Ιωάννα Γάκα εφάρμοζε μικροσκοπική ανάλυση νωπού και στεγνού αίματος, μέσω υπολογιστή, ισχυριζόμενη ότι εντόπιζε δομικές αλλοιώσεις στα κύτταρα. Παράλληλα, σε άλλες περιπτώσεις ασθενών, πρότεινε τη χρησιμοποίηση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, επικαλούμενη ακόμη και την παρουσία καρκινικών κυττάρων.

Πίσω από τη στροφή της προς τις εναλλακτικές μεθόδους φαίνεται να βρίσκεται ένα προσωπικό βίωμα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις παιδικής της φίλης, το σημείο καμπής ήταν ο χαμός του συζύγου της αδελφής της από καρκίνο σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Το γεγονός αυτό την κλόνισε βαθιά, ωθώντας την να υιοθετήσει την ολιστική προσέγγιση —μια απόφαση που, τουλάχιστον αρχικά, δεν έβρισκε σύμφωνο τον σύζυγό της.