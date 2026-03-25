Με ενδυμασίες από τον Πόντο, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και από όλη την Ελλάδα παρελαύνουν σήμερα στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, τη Γαύδο, παιδιά από πέντε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της Αττικής για να γιορτάσουν την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου.

Η ιδέα για την αποστολή στη Γαύδο ανήκει στην πρωτοβουλία «Όσο υπάρχουν άγγελοι» του 1ου δημοτικού σχολείου στη Βούλα και όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γεώργιος Ντούτσουλης «έχει έναν πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό.

Πηγαίνουμε με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και σεβασμού, διότι θέλουμε να τιμήσουμε και πάλι τις ρίζες μας, τον Προσφυγικό Ελληνισμό, την Κρήτη, τους δημότες της Γαύδου που έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ αλλά είναι ακόμα εκεί. Τα παιδιά θα παρελάσουν με σεβασμό στην επέτειο, θα γνωρίσουν τον τόπο, το σχολείο, τους ανθρώπους, την καθημερινότητά τους, θα έρθουν και πάλι σε επαφή με μια άλλη Ελλάδα.

Έχουμε ετοιμάσει και μια γιορτή, απλά μικρά ποιήματα που θα πουν τα παιδιά από πέντε σχολεία της Αττικής με ενδυμασίες από τον Πόντο, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και όλη την Ελλάδα».

Να αναφέρουμε ότι το «Όπου Υπάρχουν Άγγελοι» βασίζεται στην απόφαση «να μη μένουμε αδιάφοροι απέναντι σε τόπους, παιδιά και σχολεία που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά να πηγαίνουμε εμείς κοντά τους, με σεβασμό και αγάπη. Γεννήθηκε από την ανάγκη να διδάξουμε στα παιδιά μας την αξία της προσφοράς, της σύνδεσης, της μνήμης, της πατρίδας, αλλά κυρίως της ευθύνης που έχουμε ο ένας απέναντι στον άλλον, όχι εξ αποστάσεως με like, καρδούλες, αλλά αυτοπροσώπως».