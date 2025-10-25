Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Καθημερινά από αυτή τη γέφυρα, παρόλο που τη βλέπετε σε αυτή την κατάσταση, περνάει κόσμος για να πάει στα χωράφια του. Η εν λόγω κατεστραμμένη κατασκευή βρίσκεται πίσω από τα Τέμπη, κοντά στα χωριά της περιοχής και συγκεκριμένα, στον Παλαιόπυργο.

Ο ποταμός που κοντεύει να την «καταπιεί» ολόκληρη είναι ο Πηνειός.

Εάν η γέφυρα καταρρεύσει πλήρως την ώρα που περνάει ένα τρακτέρ ή αυτοκίνητο από πάνω, τότε θα σκοτωθεί κόσμος.

Είναι απορίας άξιο γιατί οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προχωρήσει στην αποκατάστασή της εδώ και δύο χρόνια. Διότι, η γέφυρα στον Παλαιόπυργο, είχε καταστραφεί από την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel, στη Θεσσαλία, το φθινόπωρο του 2023.

Η συγκεκριμένη κατασκευή, που χρονολογείται από το 1980, συνδέει τον Παλαιόπυργο με την Αλεξανδρινή, τα παραλιακά χωριά του Δήμου Τεμπών και τον Στρίντζο και έβγαινε προς τον κεντρικό δρόμο Ομολίου προς το Στόμιο.