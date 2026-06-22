Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε σημερινή της ανακοίνωση εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στην απαξίωση, αποξήλωση και καταστροφή ενεργειακών υποδομών στρατηγικής σημασίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν με δημόσιο χρήμα, με τον κόπο των εργαζομένων και τις θυσίες του ελληνικού λαού.

«Οι λιγνιτικές μονάδες, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα ορυχεία και οι ενεργειακοί χώροι που υπηρέτησαν επί δεκαετίες την ηλεκτροδότηση, την ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως άχρηστο υλικό προς εκποίηση ή καταστροφή. Αποτελούν μέρος του εθνικού παραγωγικού κεφαλαίου, της βιομηχανικής ιστορίας, της τεχνογνωσίας και της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η πράσινη μετάβαση θεωρείται αναγκαία. Δεν μπορεί όμως να προχωρά με όρους βιασύνης, δογματισμού και μη αναστρέψιμων αποφάσεων. Δεν μπορεί να προηγείται η καταστροφή των υφιστάμενων υποδομών πριν διασφαλιστούν στην πράξη οι κρίσιμες προϋποθέσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας» προσθέτουν, βάλλοντας επί της ουσίας κατά της κυβερνητικής απόφασης για κλείσιμο των μονάδων λιγνίτη.

Η συνδικαλιστική οργάνωση επισημαίνει ότι πριν από κάθε οριστική παρέμβαση, πρέπει να έχουν προχωρήσει ουσιαστικά και μετρήσιμα οι αναγκαίες εναλλακτικές: η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η αντλησιοταμίευση, οι αξιόπιστες μονάδες εφεδρείας, οι αναγκαίες λύσεις φυσικού αερίου όπου απαιτείται, καθώς και τα σύγχρονα και έξυπνα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής.

Στην πραγματικότητα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεν λένε κάτι διαφορετικό από μερίδα επιχειρηματιών του κλάδου της ενέργειας που διαφωνούν με την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, και έμμεσα και κατά των κυβερνητικών επιλογών, που προβλέπουν μέχρι το τέλος του έτους να έχει κλείσει και η Μονάδα 5 στην Πτολεμαΐδα.