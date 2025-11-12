Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Η γιαγιά Άννα, σε ηλικία 104 ετών, αποτελεί την τελευταία ζωντανή εκπρόσωπο της γενιάς που ξεριζώθηκε από τη Σινασό της Καππαδοκίας και «ρίζωσε» στη Νέα Σινασό της βόρειας Εύβοιας.

Με βλέμμα καθαρό και λόγο απλό, μεταφέρει τη ζωή και τις μνήμες της, σε μια συγκλονιστική αφήγηση στον Φώτη Παρακατσελάκη, που λειτουργεί ως κατάθεση ψυχής και πολύτιμο τεκμήριο ιστορίας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, η γιαγιά Άννα ξετυλίγει τις ιστορίες της με γνησιότητα και τρυφερότητα, μιλώντας για τον ξεριζωμό, την πίστη, την οικογένεια και τη ζωή στον νέο τόπο.

Οι αφηγήσεις της δεν είναι απλώς μαρτυρίες – είναι η ζωντανή φωνή ενός πολιτισμού που αντιστάθηκε στον χρόνο, μιας κοινότητας που κράτησε άσβεστη τη φλόγα της παράδοσης.

Δείτε το βίντεο: