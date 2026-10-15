Νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της ραγδαίας αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα φέρνει στο φως η Daily Mail.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η διαπιστευμένη δημοσιογράφος της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο, Ελίνα Σιράζ, περιέγραψε τη στιγμή που η εκπρόσωπος Τύπου ανακοίνωσε την παραίτηση της Γκίλφοϊλ, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια γνώριζε το τέλος της ήδη από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Την ίδια στιγμή, η βρετανική εφημερίδα αναφέρει σε τίτλο της πως «το σκάνδαλο απέχει πολύ από το να θεωρηθεί λήξαν», καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τις οικονομικές της δοσοληψίες.

Η «βόμβα» στην αίθουσα Τύπου και το παρασκήνιο με τον Μάρκο Ρούμπιο

Η δημοσιογράφος της Daily Mail, Ελίνα Σιράζ, η οποία παρακολουθεί την υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τον περασμένο Νοέμβριο, περιέγραψε στην ΕΡΤ το κλίμα έκπληξης που επικράτησε στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Όπως ανέφερε, όταν έθεσε το ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα της πρέσβειρας, η εκπρόσωπος Τύπου ανακοίνωσε σχεδόν «χαλαρά» ότι της έχει ζητηθεί η παραίτησή της, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους Αμερικανούς δημοσιογράφους.

Παράλληλα, η Σιράζ αποκάλυψε ότι η Γκίλφοϊλ γνώριζε πολύ καλά πως οι μέρες της στην Αθήνα ήταν μετρημένες, ήδη από τη στιγμή που υποδέχθηκε τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο:

«Μου είπε μία πηγή στον Λευκό Οίκο ότι αυτή η απόφαση ελήφθη μέσα σε δύο μόλις ημέρες. Ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο έβγαλε λόγο με φόντο την Ακρόπολη και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τον αγκάλιασε για να τον καλωσορίσει. Όλα έμοιαζαν εξωτερικά εντάξει, όμως στο παρασκήνιο οι πηγές μου έλεγαν ότι ήξερε πως ήταν θέμα χρόνου να της ζητηθεί να απομακρυνθεί», σημείωσε η δημοσιογράφος.

Το αίτημα για διαγραφή άρθρου και οι απλήρωτοι λογαριασμοί

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της Daily Mail, λίγο πριν από την άφιξη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, η πρώην πρέσβης είχε απευθυνθεί επισήμως στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας την παρέμβασή του για να διαγραφεί από το διαδίκτυο δημοσίευμα που αφορούσε τον πολυτελή τρόπο ζωής της και έναν απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο.

Η απάντηση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών ήταν καταλυτική:

Αξιωματούχοι ζήτησαν από την Γκίλφοϊλ να προσκομίσει επίσημες αποδείξεις πληρωμής που να αποδεικνύουν ότι είχε καλύψει τα έξοδα από την προσωπική της τσέπη.

Η ίδια αδυνάτησε να προσκομίσει οποιοδήποτε παραστατικό, γεγονός που πυροδότησε μια «χιονοστιβάδα» εξελίξεων στους διπλωματικούς κύκλους.

Όπως τόνισε η Σιράζ, η συμπεριφορά της πρώην πρέσβειρας είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε διπλωμάτες, οι οποίοι προσέγγισαν τη δημοσιογράφο διοχετεύοντας επιβαρυντικό υλικό.

Στα χέρια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ η επίσημη έρευνα

Σε νεότερο άρθρο της με τίτλο «Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποχώρησε αλλά το σκάνδαλο απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει», η Daily Mail αποκαλύπτει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ήδη εκκινήσει επίσημη διοικητική έρευνα.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρίσκονται:

Τα ταξίδια με ιδιωτικά τζετ, τα πολυτελή γεύματα και οι φιλοξενίες στην Ελβετία και το Παρίσι (μετά και τη δημοσιοποίηση ηχητικών ντοκουμέντων από τη Wall Street Journal). Τυχόν αθέμιτες οικονομικές παροχές και δώρα που έλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι οι πιέσεις και τα ερωτήματα θα ενταθούν περαιτέρω, ιδίως αν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις επικείμενες εκλογές του επόμενου μήνα, ενεργοποιώντας τις πλήρεις ερευνητικές εξουσίες του Σώματος.

Πάντως, η Ελίνα Σιράζ εμφανίστηκε καθησυχαστική ως προς το διπλωματικό σκέλος, εκτιμώντας ότι η υπόθεση αποτελεί προσωπικό ατόπημα και δεν πρόκειται να επηρεάσει τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, οι οποίες θα συνεχιστούν αδιάλειπτα με την τοποθέτηση του νέου επικεφαλής.