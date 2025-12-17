Με την παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι λίγο πριν τις 15.00 στο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) η παρουσίαση της υπόθεσης εξάρθρωσης της εγκληματικής οργάνωσης, με επικεφαλής τον Έλληνα «Εσκομπάρ» Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, που δραστηριοποιούνταν στη δια θαλάσσης μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από τη λατινική Αμερική στην Ευρώπη με τη χρήση αλιευτικών σκαφών.

Στην παρουσίαση θα βρεθεί η πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και αξιωματούχοι των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Τις λεπτομέρειες για το πως συνέλαβαν τον Έλληνα «Εσκομπάρ» και τους συνεργάτες του αναμένεται να κάνουν γνωστές ο διευθυντής του ελληνικού FBI και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Για την εξάρθρωση του κυκλώματος η ΕΛ.ΑΣ. συνεργάστηκε με την αμερικανική υπηρεσία DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Έτσι, η παρουσία της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, θα έχει και συμβολικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, όμως εκτιμάται ότι ίσως είναι και ένα μήνυμα για τα καρτέλ ναρκωτικών που «κυνηγάει» η αμερικανική κυβέρνηση.