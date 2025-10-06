Φωτογραφίες / Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ που απελάθηκε σήμερα από το Ισραήλ, έφθασε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αθήνα.

Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ραμόν του νότιου Ισραήλ και προσγειώθηκε στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η Τούνμπεργκ συνοδεύτηκε από τους 27 Έλληνες ακτιβιστές, οι οποίοι επίσης έφτασαν στην Αθήνα.

Η ακτιβίστρια έκανε λόγο για «γενοκτονία στη Γάζα, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου», ενώ κατήγγειλε και τις συνθήκες κράτησης τόσο της ίδιας όσο και των υπόλοιπων ακτιβιστών.

Δείτε βίντεο με δηλώσεις της Γκρέτα Τούνμπεργκ και φωτογραφίες:





