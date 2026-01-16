Zougla Newsroom

Πριν από ένα και πλέον μήνα, συγκεκριμένα στις 9 Δεκεμβρίου 2025, η «Ζούγκλα», είχε δημοσιεύσει την αγωνιώδη καταγγελία του Βασίλη Χαλβατζή, σχετικά με τον εν ενεργεία αστυνομικό αδελφό του Δημήτρη, που υπηρετεί στη Θεσσαλονίκη και τις απειλές που ο ένστολος δέχεται κατά της ζωής του και της οικογένειάς του από την αλβανική μαφία.

Ο εν λόγω αστυνομικός, που υπηρετούσε στην υπηρεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία μετεξελίχθηκε στο ελληνικό FBI, μαζί με τους συναδέλφους του τον Μάιο του 2024, συνέλαβαν μέλη σπείρας διακίνησης ναρκωτικών αλβανικής καταγωγής με 65 κιλά χασίς. Στη δίκη των συλληφθέντων ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2025, ο αστυνομικός κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας με εντολή της υπηρεσίας του, με συνέπεια να επιβληθεί στους κατηγορούμενους πρωτόδικα, η ποινή των ισοβίων δεσμών.

Ο Δημήτρης Χαλβατζής, λοιπόν, -όπως γνωστοποιεί ο αδελφός του Βασίλης με νέα καταγγελία-, μετά την σωρεία απειλών που δέχθηκε κατά της ζωής του και τις οικογένειας του, ζήτησε με δύο επίσημα έγγραφα στις 8 και στις 29 Ιουλίου του 2025 από τις αρμόδιες Αρχές την απόσπασή του στην Αθήνα, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της νέας δίκης των δύο κρατούμενων που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 2026, ωστόσο -όπως είχε καταγγείλει στις 9/12/2025 ο Βασίλης Χαλβατζής- δεν έλαβε την παραμικρή απάντηση στο αίτημα του.

Μάλιστα εκτός της ηχητικής καταγγελίας που ακολουθεί, ο Βασίλης Χαλβατζής, απέστειλε στη «Ζούγκλα» όλα τα επίσημα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση του αδελφού του.

Δείτε τα δύο έγγραφα του Ιουλίου

(1)

(2)

Ωστόσο στην πορεία, προέκυψαν νεότερα στοιχεία, όπως επισημαίνει με τη νέα καταγγελία του στη «Ζούγκλα», ο Βασίλης Χαλβατζής, τονίζοντας ότι όπως τον πληροφόρησε ο αδελφός του Δημήτρης, υπάρχει συμβόλαιο θανάτου εις βάρος του από την αλβανική μαφία, κάτι που ο αστυνομικός γνωστοποίησε προς όλες τις υπερκείμενες Αρχές, με έγγραφη αναφορά την 1η Δεκεμβρίου 2025, με την οποία αιτήθηκε εκ νέου την απόσπαση του.

Το σχετικό έγγραφο

Τελικά η επίσημη απάντηση ότι δεν δύναται να αποσπαστεί στην Αθήνα, του κοινοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025, ακριβώς δύο μέρες μετά το δημοσίευμα της «Ζούγκλας» (σ.σ. 9/12/25), με το αιτιολογικό ότι τα αιτήματά του δεν δύνανται να ικανοποιηθούν, επειδή ο τόπος συμφερόντων του βρίσκεται στην Αθήνα. Μάλιστα στις 9/12/25 είχε στείλει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση με το αίτημα του, προς τις υπερκείμενες Αρχές.

Τα σχετικά έγγραφα

Ακολούθως σύμφωνα πάντα με την νέα καταγγελία αλλά και τα έγγραφα που απέστειλε στη «Ζούγκλα» ο Βασίλης Χαλβατζής, ο αδελφός του Δημήτρης, άλλαξε μέσω gov.gr στις 16/12/2025 τον τόπο συμφερόντων του μεταφέροντας τον στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα και στις 17/12, το γνωστοποίησε με υπεύθυνη δήλωση, ζητώντας εκ νέου την απόσπαση του για τους γνωστούς λόγους.

Το σχετικό έγγραφο

Ωστόσο, για το δεύτερο αυτό αίτημά του, ο αστυνομικός δεν έχει λάβει καμία επίσημη απάντηση εδώ και ένα μήνα!!!

Προφανώς, η απάντηση έχει «μπλέξει» στα… γρανάζια της γραφειοκρατίας, αντίθετα δηλαδή με την προηγούμενη που εστάλη εντός διημέρου, δηλαδή μετά από το δημοσίευμα της «Ζούγκλας»!!!

Ακούστε τη νέα καταγγελία, του αδελφού του αστυνομικού στη «Ζούγκλα»