«Η γυναίκα μου έχει το ιατρείο, εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος στην κατάθεση του σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο παθολόγος προσήχθη και κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για την ανακοπή καρδιάς που υπέστη εντός της ιδιωτικής κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Την ευθύνη έριξε στη γυναίκα του ο κ. Θεοδωρόπουλος, ενώ αυτή την ώρα καταθέτει και η ίδια η σύζυγός του που είναι επίσης γιατρός και συγκεκριμένα γυναικολόγος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παθολόγος ισχυρίστηκε πως η σύζυγός του διαχειριζόταν πλήρως το ιατρείο, έκανε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς.

Αξιοσημείωτο είναι βέβαια πως η ιδιωτική κλινική είναι στο δικό του όνομα και αυτό σημαίνει πως φέρει αστική και ποινική ευθύνη, ανεξαρτήτως από τα όσα υποστηρίζει. Όταν ολοκληρωθούν οι καταθέσεις, θα ενημερωθεί ο Εισαγγελέας και θα δώσει οδηγίες για το πώς θα κινηθεί η διαδικασία.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του Ηλία Θεοδωρόπουλου, Νίκος Αγαπηνός δήλωσε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης πως «ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του. Καταθέτουν και θα πρέπει να γίνει ιατροδικαστική. Νομίζω ότι είναι συγκυριακό γεγονός που μένει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο από το δικηγορικό μου γραφείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωμένα τα μηχανήματα».

Παράνομο το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης «αδειάζουν» την κλινική στην οποία κατέφυγε ο τραγουδιστής για θεραπεία.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης», έγραψε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης και στη συνέχεια τόνισε πως «στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη».

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε προγραμματισμένο ραντεβού στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, χθες, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, προκειμένου σήμερα να ξεκινήσει θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ένα ιατρείο σαν και αυτό δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε μια τόσο εξειδικευμένη θεραπεία, καθώς φέρει άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου.

«Στέλνουμε ειδική επιτροπή να κάνει ενδελεχή έλεγχο»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης τόνισε πως «συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια παθολογικού ιατρείου από το 2013. Αν εκεί έχουν τοποθετηθεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, είναι παράνομο. Στέλνουμε ειδική επιτροπή, αποτελούμενη απο τρία άτομα για να κάνουν ενδελεχή έλεγχο».

Με βάση, λοιπόν, την δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και του Γιώργου Πατούλη αλλάζουν τα δεδομένα σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το χρονικό του θανάτου του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell η οποία βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι και εξειδικεύεται θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής με τη χρήση βλαστοκυττάρων. Το περιστατικό της ανακοπής σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά συνέβη εντός του ιδιωτικού ιατρείου και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε έναν πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Στο σημείο αρχικά έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ με διασώστη, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή και στη συνέχεια έφτασε και το ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», το οποίο εφημέρευε, όπου οι γιατροί έδωσαν υπεράνθρωπη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, επί μία ώρα προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, δίχως αποτέλεσμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής δεν έχουν εξακριβωθεί, όμως απαντήσεις αναμένεται να δώσει το ιατροδικαστικό πόρισμα. Σημειώνεται πως η «Ζούγκλα» ήρθε σε επικοινωνία με τον παθολόγο που είναι επικεφαλής της Stem Cell Clinic, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος δεν θέλησε να τοποθετηθεί για το περιστατικό.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας ανέλαβαν την υπόθεση

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, η οποία έχει αναλάβει και την έρευνα, πήγαν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς», προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως προσήχθη ο ιδιοκτήτης της κλινικής.

Στις έρευνες συμμετέχει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές αναμένεται να ελεγχθεί η νομιμότητα του ιατρείου αλλά του γιατρού στον οποίο ανήκει. Οι Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν και το εάν η συγκεκριμένη θεραπεία μπορούσε να διενεργηθεί σε ιδιωτικό ιατρείο ή απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη και αν φυσικά είχαν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως τέτοιες θεραπείες δεν μπορούν να διενεργηθούν σε ιδιωτικά ιατρεία, κάτι που σημαίνει πως η έρευνα της Αστυνομίας επεκτείνεται και σε άλλα επίπεδα.

Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής. Στη συνέχεια αναμένεται να ενημερωθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας.