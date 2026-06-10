Η επιτυχής διάσωση ενός λύκου στην ανατολική Αττική αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης και συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων και αρμόδιων φορέων για την προστασία της άγριας πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η μετέπειτα πορεία του λύκου, που παρακολουθείται μέσω δορυφορικού κολάρου, επιβεβαιώνει επιπλέον τις εντυπωσιακές δυνατότητες διασποράς του είδους σε μεγάλες αποστάσεις. Με τον μηχανισμό της διασποράς οι λύκοι μπορούν να εποικήσουν νέες περιοχές, όπως πρόσφατα στην Πελοπόννησο.

Μια ακόμη επιβεβαίωση της ικανότητας αυτής αποτέλεσε η διασπορά ενός ενήλικου αρσενικού λύκου από την ανατολική Αττική στην περιοχή του νότιου Παρνασού (Αράχοβα) σε μόλις λίγες ημέρες. Η παρατήρηση αυτή στάθηκε εφικτή καθώς στο ζώο τοποθετήθηκε δορυφορικό κολάρο εντοπισμού από την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ», κατά τη διάρκεια επιτυχούς διάσωσης του λύκου σε περιοχή της ανατολικής Αττικής στις 20/4/2026.

Η διάσωση του ζώου έγινε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ και τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), οι οποίοι κλήθηκαν στην περιοχή από την Δασική Υπηρεσία για να απεγκλωβίσουν το ζώο με την συνδρομή του Δασαρχείου Καπανδριτίου. Το ζώο είχε εγκλωβισθεί σε παράνομη θηλιά που είχε τοποθετηθεί εντός αγροτικής έκτασης με αμπέλια και ελιές με σκοπό την σύλληψη άγριων ζώων, πιθανότητα αγριόχοιρων και ασβών.

Ο λύκος αναισθητοποιήθηκε, αφαιρέθηκε η θηλιά, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χορηγήθηκαν αντιβίωση και παυσίπονα, ενώ ελέγχθηκε το ζώο για παρουσία καταγμάτων ή άλλες εμφανείς βλάβες. Η θηλιά είχε συγκρατήσει το ζώο στα πίσω πόδια και την κοιλιακή χώρα του, με κίνδυνο νεφρικής βλάβης. Παρ’ όλα αυτά εκτιμήθηκε ότι το ζώο ήταν απελευθερώσιμο και μεταφέρθηκε σε ασφαλέστερη κοντινή τοποθεσία εντός κλωβού μεταφοράς στο όχημα της «Καλλιστώς» και μέχρι την πλήρη ανάνηψή του.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχει το κολάρο εντοπισμού, τις πρώτες ημέρες διαπιστώθηκε ότι το ζώο παρουσίαζε μεγάλα διαστήματα ακινησίας, εξαιτίας ενδεχόμενων τραυματισμών που προκάλεσε η πολύωρη παραμονή του στην παράνομη θηλιά. Παρόλα αυτά, όχι μόνον κατόρθωσε τελικά να επιβιώσει αλλά πριν από λίγες μέρες εγκατέλειψε την περιοχή και ξεκίνησε διασπορά, με κατεύθυνση προς βόρειοδυτικά, διανύοντας ήδη μια απόσταση τουλάχιστον 200 χιλιομέτρων μέσα σε 10 ημέρες. Δεδομένα τηλεμετρίας της «Καλλιστώς» από άλλους λύκους καθώς και από την διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν ότι η διασπορά των λύκων μπορεί να παρατηρηθεί σε αποστάσεις πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σοβαρότητα της παράνομης χρήσης θηλιών.

Λίγα λόγια για το ευρωπαϊκό έργο LIFE Wild Wolf

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Wild Wolf αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που μπορούν να διευκολύνουν και να καταστήσουν ανεκτή την παρουσία των λύκων σε περιαστικές περιοχές στην Ευρώπη. Στοχεύει σε μία ισορροπημένη και μακροπρόθεσμη διατήρηση των λύκων σε περιαστικές περιοχές οχτώ χωρών της νότιας και κεντρικής Ευρώπης (Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Κροατία, Πορτογαλία, Σουηδία, Σλοβενία και Τσεχία), μέσα από τη βελτίωση της τεχνικής και επιχειρησιακής ικανότητας των αρμόδιων αρχών να διαχειρίζονται και να αποτρέπουν συγκρούσεις που σχετίζονται με τον άνθρωπο.

Παράλληλα, ενθαρρύνει βιώσιμες πρακτικές που διατηρούν την άγρια φύση του λύκου και βελτιώνουν την ικανότητα των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που δυνητικά δημιουργούν. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συγκαταλέγονται πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, προστατευόμενες περιοχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κυνηγετικές ομοσπονδίες.

Στην Ελλάδα περιοχή του έργου είναι το Εθνικό Πάρκο της Πάρνηθας ενώ εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος πραγματοποιείται πιλοτικά και σε άλλες περιοχές. Εταίροι στο έργο από ελληνικής πλευράς είναι η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με κομβική τη συμβολή της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου.

ΑΝΙΜΑ

Η ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής είναι σωματείο και ιδρύθηκε το 2005. Κύρια δραστηριότητα της είναι η περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κρατικός φορέας που να ασχολείται με το αντικείμενο αυτό, η ΑΝΙΜΑ, μαζί με τις υπόλοιπες οργανώσεις που ασχολούνται με την περίθαλψη άγριων ζώων, έρχεται να καλύψει μια βασική ανάγκη για την προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής στη χώρα.

Καλλιστώ

Η Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση, είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2004. Οι δράσεις της αφορούν στη διατήρηση της άγριας ζωής, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα θηλαστικά, αλλά και στη συνύπαρξη των ειδών αυτών με τον άνθρωπο. Περισσότερες πληροφορίες: www.callisto.gr

ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.