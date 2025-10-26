Zougla Newroom

Το νυχτερινό κέντρο που «σφράγισε» χθες το απόγευμα ο Δήμος Αθηναίων, μετά το θάνατο της 16χρονης κοπέλας, και αφού πρώτα το είχε προαναγγείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει τραβήξει τα φώτα τηλεοπτικών συνεργείων και φωτογραφικών φακών.

Τον Μάρτιο του 2023, ένας αστυνομικός που είχε βγει με την παρέα του να διασκεδάσει έκανε το… λάθος να πάει στο μπαρ της οδού Δεκελέων. Όμως ο νεαρός δεν φανταζόταν ότι θα βρισκόταν άγρια ξυλοκοπημένος, από μια ομάδα «φουσκωτών» που του επιτέθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι «νταήδες» χρησιμοποίησαν κοκάλινα γάντια αναβάτη μοτοσυκλέτας, προκειμένου να προκαλέσουν μεγαλύτερης έκτασης, σωματικές βλάβες. Όμως δεν ήταν η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη ομάδα τρομοκρατούσε πελάτες νυχτερινών κέντρων, κυρίως στο Γκάζι.

Τα μέλη της συμμετείχαν και σε επεισόδια σε αγωνιστικούς χώρους, κυρίως σε γήπεδα μικρότερων ποδοσφαιρικών κατηγοριών, όπου πήγαιναν και προκαλούσαν ένταση, η οποία συνοδευόταν με συγκρούσεις είτε με την αστυνομία είτε με άλλους οπαδούς.

Τέλος, η ομάδα πέρασε στις… αγριάδες τον Φεβρουάριο του 2024, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών πέρασαν χειροπέδες στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που, συνολικά, κατηγορήθηκαν για ξυλοδαρμούς στο νυχτερινό κέντρο της οδού Δεκελέων και για συμμετοχή σε επεισόδια στο γήπεδο του Ρουφ στην Αθήνα και στη Μάνδρα.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα από τα θύματα των ξυλοδαρμών δεν είχε πάει στον ιατροδικαστή για να εξεταστεί, ενώ δεν ήθελαν να καταθέσουν στις αρχές, λόγω του φόβου που είχαν» λέει αστυνομικός που είχε ασχοληθεί τότε με την εξάρθρωση της σπείρας.

Το επόμενο «επεισόδιο» στο νυχτερινό κέντρο της οδού Δεκελέων θα «παιχθεί» όταν βγουν οι απαντήσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους, σχετικά με την ποιότητα των ποτών που κατασχέθηκαν και βέβαια με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 16χρονης που θα δείξουν την αιτία θανάτου της και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με όσα συνέβησαν στο εν λόγω κατάστημα.

