Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη (10/2) ζήτησε και πήρε από το Αεροδικείο Αθηνών ο Σμήναρχος (Χ.Φ.) που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός υπηρετούσε ως Διοικητής στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ) στο Καβούρι.

Στον Σμήναρχο ασκήθηκε ποινική δίωξη για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο βλάβης για τα εθνικά συμφέροντα.

Είναι κακούργημα και πρώτη φορά το συναντάμε σε Έλληνα. Η ποινή που προβλέπεται είναι έως και ισόβια, ενώ σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του κινδυνεύει ακόμη και με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας, κάτι που σημαίνει ότι μόλις εκτίσει την ποινή του θα είναι παράνομος στη χώρα μας.

Ο αξιωματικός, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη Τρίτη στο Αεροδικείο Αθηνών.

Εκπροσωπείται από δύο δικηγόρους, οι οποίοι σήμερα έλαβαν αντίγραφα της δικογραφίας.

«Είναι ψύχραιμος και θέλει να αποτυπωθεί η αλήθεια» δήλωσε ο δικηγόρος του Βασίλης Χειρδάρης.

Ο κατηγορούμενος σμήναρχος έμεινε σχεδόν πέντε ώρες στο γραφείο της Στρατιωτικής Εισαγγελέως και του Στρατιωτικού Ανακριτή και μέχρι την Τρίτη θα κρατείται στην Αερονομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε ότι διέρρε ευαίσθητες μυστικές πληροφορίες των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κίνα έναντι αμοιβής, ενώ παράλληλα υπέδειξε ονομαστικά τον Κινέζο συνεργό του.

Περιέγραψε, επίσης, με κάθε λεπτομέρεια πως φωτογράφιζε επίσημα έγγραφα και τα έστελνε στους εντολοδόχους του.

Επιπλέον, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, με σχετική απόφαση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο συλληφθείς Σμήναρχος κινδυνεύει ακόμη και με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας.

Εμφανιζόταν ως… γκουρού της κυβερνοασφάλειας

Εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια και πολλές διασυνδέσεις είχε ο Σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία.

Όπως μάλιστα προκύπτει, διέθετε και δική του ιστοσελίδα με εξειδικευμένα θέματα γύρω από το Cyber Security.

Ο… γκουρού της κυβερνοασφάλειας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό σε γνωστή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ανέβαζε εξειδικευμένες αναρτήσεις και αντάλλασε φιλοφρονήσεις με πολλά στελέχη από τον χώρο του Cyber-Security.

«Κακοί παράγοντες ζουν γύρω μας. Συνεργαζόμαστε μαζί τους…»

Δεν λείπουν και οι… περίεργες αναρτήσεις του Σμηνάρχου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ο Σμήναρχος ανέβαζε τα άρθρα του για θέματα κυβεροασφάλειας.

Ακολουθούν τρεις από αυτές:

«Κακοί παράγοντες ζουν γύρω μας. Συνεργαζόμαστε μαζί τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από κάθε επιχείρηση και να περιορίζονται. Το νέο μου ιστολόγιο συζητά τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί ο κίνδυνος δυσμενών εσωτερικών απειλών».

Σε άλλη ανάρτησή του αναφέρει:

«Δεν είμαι προφήτης, αλλά έχω την αίσθηση ότι τα hashtag #AI και hashtag #ML θα κυριαρχήσουν στην κυβερνοασφάλεια και από τις δύο πλευρές, καλές και κακές, στο εγγύς μέλλον».

Αλλού γράφει:

«Οι εμπιστευτικοί παράγοντες αποτελούν κρίσιμο πλεονέκτημα και οι κακόβουλοι παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν σημαντική απειλή για οποιαδήποτε επιχείρηση, αν υποτιμηθούν».