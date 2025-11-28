Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά και το πέρασμα της «Adel» σήμερα (28/11) ζητά ο δήμος της Ερμιονίδας, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου της περιοχής, Γιάννη Γεωργόπουλου.

Σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας «Adel» στην Ερμιονίδα

Σήμερα το πρωί ο δήμος Ερμιονίδας, επλήγη με μεγάλη σφοδρότητα από τη θεομηνία «Adel». Ισχυρές βροχές, χαλάζι, σε συνδυασμό με ισχυρότατους ανέμους, έπληξαν το σύνολο του δήμου. Επίκεντρο της κακοκαιρίας, η Ερμιόνη, το Κρανίδι, η Κοιλάδα, οι Φούρνοι και το Λουκαΐτι .

Σύμφωνα με την ανάρτηση του δημάρχου, Γιάννη Γεωργόπουλου, μέσα σε 7 ώρες, έπεσαν 110 τόνοι νερού, ανά στρέμμα, δηλαδή, περίπου, το 1/3 του νερού που πέφτει όλο τον χρόνο στην περιοχή. Πλημμύρισαν οικίες, δρόμοι, ο κάμπος της Ερμιόνης, ο κάμπος Κρανιδίου – Κοιλάδας. Κάποια παλαιά σπίτια, κατέρρευσαν, ενώ, υπήρξαν και πτώσεις κλαδιών και δέντρων. Ακόμα, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και έγιναν ζημιές σε καλλιέργειες.

Άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, πριν ξημερώσει, υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, όπου, μαζί με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, ξεκίνησαν οι επισκευές των όποιων ζημιών, αλλά και οι καθαρισμοί των δρόμων απ’ τα νερά και τα φερτά υλικά. Επιχείρησε ένα γκρέιντερ του δήμου, ένα μηχάνημα έργου της Περιφέρειας και πάνω από δέκα ιδιωτικά σκαπτικά μηχανήματα έργου. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του δημάρχου με όλους τους αρμοδίους για τον καλύτερο συντονισμό και για τις περαιτέρω ενέργειες.

Αναγγελία για αποζημίωση των καλλιεργειών που φαίνεται να επλήγησαν απ’ την έντονη χαλαζόπτωση, έγινε στον ΕΛΓΑ κατόπιν της σχετικής επιθεώρησης. Ο δήμος Ερμιονίδας, θα επανέλθει, με νεότερη ανακοίνωση, ώστε να μάθουν οι πολίτες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αποζημιώσεις από τις ζημιές που έγιναν στις περιουσίες τους.

Λακωνία: Πλημμύρισε τμήμα της Ε.Ο Σκάλας – Βλαχιώτη

Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Ε.Ο. Σκάλας – Βλαχιώτη. λόγω συσσώρευσης υδάτων. Εν τω μεταξύ, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Ευρώτα Λακωνίας με απόφαση του Δήμου για προληπτικούς λόγους.

Με πληροφορίες από το ertnews