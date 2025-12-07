Η κακοκαιρία Byron χτύπησε με σφοδρότητα το Καστελλόριζο, αφήνοντας πίσω της εικόνες καταστροφής. Το ακριτικό νησί, που συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της γεωγραφικής του θέσης, τώρα μετρά τις πληγές του και προσπαθεί να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ οι κάτοικοι παλεύουν να σώσουν ό,τι μπορούν από τις περιουσίες τους.

Με πρωτοφανείς ποσότητες νερού και ζημιές σε σπίτια και υποδομές, οι κάτοικοι ξεκίνησαν από νωρίς σήμερα (7/12), το πρωί, τις προσπάθειες καθαρισμού. Σκούπες, φτυάρια και κουβάδες γέμισαν τα σπίτια και τα υπόγεια, ενώ οι δρόμοι του νησιού μετατράπηκαν σε ποτάμια από τα νερά που κατέβαιναν από τα βουνά.

Οι συνέπειες της κακοκαιρίας ήταν άμεσες: ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, πτώσεις δέντρων, και προβλήματα στις βασικές υποδομές. Παράλληλα, οι κάτοικοι προσπαθούν να οργανώσουν και την καθημερινότητά τους, αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις ρεύματος και νερού σε ορισμένες περιοχές.

Η τοπική κοινωνία δείχνει μεγάλη αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα. Οι Αρχές έχουν κηρύξει το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και συντονίζουν την άμεση βοήθεια, ενώ οργανώσεις και εθελοντές συνδράμουν στις εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης.

Το Καστελόριζο παρά τις πληγές του, δείχνει ότι η δύναμη και η επιμονή των κατοίκων του, μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμη και τις πιο σφοδρές κακοκαιρίες.