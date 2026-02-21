Σφοδρή κακοκαιρία «χτύπησε» τη Λήμνο και κυρίως την περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Μύρινα καθώς και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου στα ΚΤΕΛ.

Χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικά ρεύματα νερού. Η στάθμη του νερού ανέβηκε απότομα, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματισμοί, μόνο υλικές ζημιές.

Λίγη ώρα πριν την καταρρακτώδη βροχή και τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ήχησε και το 112, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Κάτοικοι του νησιού κάνουν λόγο για εικόνες που θύμιζαν «λίμνες», ενώ συνεργεία του δήμου βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων.

Δείτε εικόνες από τις καταστροφές στο νησί: