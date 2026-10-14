Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε το Ηράκλειο, έφτασε και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, με τους τουρίστες να αιφνιδιασμένους να περιτριγυρίζονται από λίμνες νερού.

Η καταρρακτώδης βροχή έπληξε το μινωικό ανάκτορο, μετατρέποντας διάφορα σημεία του σε μικρές τεχνητές λίμνες. Όπως αποτυπώνεται φωτογραφικά από τον ξεναγό Βαγγέλη Παπανικολάου, οι τουρίστες συνέχισαν ακάθεκτοι τη βόλτα τους, περπατώντας κυριολεκτικά μέσα στο νερό και φορώντας ακόμη τα καλοκαιρινά τους ρούχα.

Αντί για μια συνηθισμένη ξενάγηση στην ιστορία του μινωικού πολιτισμού, η επίσκεψη απέκτησε μια απρόσμενη διάσταση που θύμιζε κάτι από θεματικό υδάτινο πάρκο. Οι επισκέπτες δεν πτοήθηκαν από τις συνθήκες, αλλά εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τον ιστορικό χώρο από κοντά, διασχίζοντας τα πλημμυρισμένα μονοπάτια.

Το πανάρχαιο δίκτυο σε τεστ αντοχής

Η εικόνα αυτή φέρνει μοιραία στο μυαλό τη φήμη που συνοδεύει την Κνωσό για το προηγμένο αποχετευτικό της σύστημα. Οι Μινωίτες είχαν προνοήσει για τη διαχείριση και την αποστράγγιση των υδάτων πριν από χιλιάδες χρόνια, κατασκευάζοντας υποδομές που εντυπωσιάζουν μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, η σφοδρότητα της πρόσφατης βροχόπτωσης φαίνεται πως έθεσε τις αντοχές των σημερινών αλλά και των αρχαίων υποδομών σε μια ισχυρή δοκιμασία.

Πηγή: neakriti